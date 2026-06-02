Valentin Latrubesse, 16 ans, entre bac et rêve de tennis professionnel

À 16 ans, Valentin Latrubesse est classé 0 et 574e junior mondial. Entre le bac et les tournois, il trace sa route vers le tennis professionnel.

À tout juste 16 ans, Valentin Latrubesse est déjà classé 0 et 574e junior mondial. Ce jeune Monflanquinois, formé au Tennis Club de Villeneuve-sur-Lot, fait partie des trois meilleurs Français de sa catégorie.

Mais en ce mois de juin, le tennis passe au second plan : dans quinze jours, il passera le bac, avec deux ans d'avance. Précoce, l'enfant de La Sauvetat-sur-Lède l'est aussi au tennis où il a toujours été surclassé. Alors qu'il va passer le bac, il rêve de devenir pro et s'en donne les moyens. La photo est encore dans son téléphone.

En 2022, le Tennis Club de Villeneuve-sur-Lot avait été tiré au sort dans le cadre de l'opération Entrée de rêve. Valentin Latrubesse avait ainsi foulé le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, main dans la main avec Iga Swiatek, alors n°1 mondial. Quatre ans plus tard, il suit ses idoles à la télévision entre deux révisions. Exceptionnellement, le tennis passe au second plan.

Classé 15/2 à 10 ans et 4/6 à 12 ans, pour sa participation au Passagespoirs, Valentin, classé 0 désormais, n'a que de rares occasions de jouer contre des ados de son âge. Cela a toutefois été le cas, en février dernier, lorsqu'il est devenu champion d'Europe U16 avec ses potes de l'équipe de France, Pablo Pradat et Benoît Geldof, à la Winter Cup 2026 à Ronchin.

La plus belle ligne jusqu'à présent d'un palmarès qui compte déjà plus d'une centaine de victoires en tournois, toutes catégories confondues, des 15-18 ans aux adultes. On a plus de 80 coupes à la maison, ça prend de la place, sourit son père Gérard, ancien trésorier du club de Monflanquin, qui a débuté le tennis à 40 ans et a même été champion départemental. De quoi transmettre le virus au fiston. Valentin n'est, lui, resté qu'un an au TC Monflanquin.

Le temps de se rendre compte qu'à 4-5 ans, il était au-dessus. Tout petit, il avait déjà le sens du rebond. D'abord coaché par Baptiste Coquillard à Villeneuve-sur-Lot, il a ensuite été pris sous son aile par le conseiller sportif territorial, Damien Dieudonné.

À 11 ans, après avoir sauté deux classes, Valentin avait deux avantages au collège de Monflanquin pour accompagner son ascension : ses parents, professeurs de maths et de français, et un emploi du temps adapté à ses entraînements. Il n'y a pas de sport-études au tennis, regrette son père Gérard qui, depuis qu'il a pris la retraite, suit son fils partout au quotidien, en cumulant les casquettes de chauffeur, prof de match, et supporteur n°1.

Avant, les adultes le prenaient un peu de haut et, très souvent, ce n'était pas le plus grand qui gagnait le match. Pensionnaire depuis deux ans du centre d'entraînement de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de tennis à Talence et licencié cette saison au club bordelais de La Villa Primrose, Valentin Latrubesse ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir en septembre.

Il a candidaté pour intégrer la prochaine promotion du Centre National d'Entraînement (CNE) à Paris, tout près de Roland-Garros. Le Monflanquinois a déjà eu un entretien avec le patron Ivan Ljubicic, ancien n°4 mondial et ami de Roger Federer. Il attend une réponse dans les prochains jours pour savoir s'il fait partie des heureux élus. Depuis trois ans, Valentin est déscolarisé, il suit les cours à distance par l'intermédiaire du Cned.

Quand il est passé au lycée de Villeneuve, ça n'a pas été possible d'aménager son emploi du temps, justifie son père. Privé d'une adolescence classique, cette graine de champion ne s'en plaint pas : Que ce soit à l'école où j'avais deux ans de moins que les autres, ou au tennis où je joue souvent avec des adultes, j'ai toujours été avec des gens plus âgés. Ce n'est pas trop dur, c'est un choix.

J'ai fait celui du tennis et ça me va très bien comme ça. Tout va bien, c'est la vie que je voulais avoir. Elle est entre parenthèses ces derniers jours. Valentin a levé le pied sur le tennis pour assurer l'objectif qui le préoccupe depuis le début de l'année : décrocher son baccalauréat.

Les épreuves du bac vont l'empêcher de retrouver la terre battue de Roland-Garros pour les championnats de France 15-16 ans, prévus les 16 et 17 juin. J'ai joué l'an dernier sur le court n°14, c'était incroyable, se souvient Valentin, battu au 1er tour en simple et demi-finaliste du double. Les courts sont exceptionnels, l'organisation et le cadre sont somptueux. Cette double vie entre les livres et la raquette, Valentin la mène avec une maturité déconcertante.

Ses proches, entraîneurs et famille, louent sa détermination et son humilité. Dans le petit monde du tennis lot-et-garonnais, on le suit avec attention, espérant le voir un jour briller sur les plus grandes scènes. D'ici là, il lui faut franchir une première étape cruciale : le bac. Et après, peut-être le CNE, puis les tournois juniors, et enfin le grand saut vers le circuit professionnel.

Le chemin est encore long, mais Valentin Latrubesse a déjà prouvé qu'il n'a pas peur de prendre de l'avance





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