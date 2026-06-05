Valensole accueille la première Journée de l'agriculture avec les producteurs locaux

La commune de Valensole organise pour la première fois une Journée de l'agriculture le 7 juin 2026, en partenariat avec l'association Bienvenue à la ferme 04. Cet événement vise à valoriser les agriculteurs locaux et à leur offrir une vitrine pour vendre leurs produits, dans le cadre des Journées nationales de l'agriculture.

La commune de Valensole, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, accueillera pour la première fois une Journée de l'agriculture le dimanche 7 juin 2026. Cet événement, organisé en partenariat avec l'association Bienvenue à la ferme 04, s'inscrit dans le cadre de la première édition des Journées nationales de l'agriculture des producteurs locaux, une initiative déclinée localement pour mettre en lumière le travail des agriculteurs du territoire.

L'objectif principal est double : valoriser le rôle essentiel des agriculteurs locaux et leur offrir une vitrine concrète pour vendre directement leurs productions au public. Une volonté affichée de pérenniser ce rendez-vous dans le secteur, afin qu'il devienne un rendez-vous annuel attendu. De nombreux producteurs et artisans seront présents à cette occasion. Le programme, détaillé par Sophie Pizzata, agricultrice depuis 2016 et vice-présidente de l'association Bienvenue à la ferme 04, promet une journée riche en découvertes et en interactions.

Il s'agit selon elle d'une opportunité unique de créer un lien direct entre les producteurs et les consommateurs, de faire comprendre les réalités du métier et de partager la passion qui anime ces femmes et ces hommes. Les activités s'enchaîneront tout au long de la journée, commençant par un marché de producteurs où les visiteurs pourront acheter miels, lavandes, fromages, huiles d'olive et autres spécialités locales.

Des démonstrations de savoir-faire traditionnels seront également au programme, avec notamment des présentations d'extraction de miel, des explications sur la coupe de la lavande, et la présence d'un alambic en fonctionnement pour assister à la distillation de la précieuse fleur. Afin de rendre ces démarches accessibles à tous, les producteurs utiliseront des affiches pédagogiques qui expliqueront en détail les produits au cœur de leurs exploitations, que ce soit l'apiculture, la culture des plantes aromatiques ou d'autres filières





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