Valberg Floorwasher FL4 : Aspirateur laveur à 129,98 euros chez Electro Depot

Découvrez l'aspirateur laveur Valberg Floorwasher FL4 à 129,98 euros chez Electro Depot. Autonome, il nettoie les sols durs efficacement avec une batterie de 30 minutes.

La période hivernale, caractérisée par des conditions météorologiques humides et venteuses, impose un entretien plus fréquent des sols des habitations. Pour répondre à cette demande, la société Electro Depot propose l' aspirateur laveur Valberg Floorwasher FL4, un dispositif conçu pour éliminer la poussière et les salissures sur les sols durs. Cet appareil est actuellement proposé à un prix inférieur à 130 euros, ce qui suscite l'attention de la concurrence sur le marché de l'électroménager.

Principe de nettoyage et efficacité mécanique

L'appareil Valberg Floorwasher FL4 utilise un rouleau rotatif équipé d'une microfibre pour frotter énergétiquement les surfaces. Cette technologie permet de nettoyer en profondeur les sols durs, allant au-delà du simple mouillage. L'objectif est d'assurer une propreté immédiate et durable des surfaces en un temps record.

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Le dispositif a été pensé pour être opérationnel instantanément. Il permet de garder les sols propres sans délai, répondant ainsi aux besoins quotidiens des utilisateurs qui souhaitent une solution rapide et efficace. La conception de l'appareil vise à simplifier les tâches ménagères répétitives.

Autonomie et capacité des réservoirs

L'aspirateur laveur Valberg Floorwasher FL4 est entièrement autonome grâce à sa batterie intégrée. Il n'est pas nécessaire de chercher une prise électrique pour l'utiliser. La batterie offre une autonomie allant jusqu'à 30 minutes, ce qui est suffisant pour nettoyer plusieurs pièces sans interruption.

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L'appareil dispose d'un réservoir d'eau propre d'une capacité de 850 ml. La saleté et l'eau sale sont ensuite collectées dans un second réservoir distinct de 750 ml. Cette séparation assure un nettoyage hygiénique et évite de redistribuer la saleté sur les sols.

Fonctionnalités intelligentes et confort d'utilisation

Un bord du rouleau rotatif a été spécialement développé pour une action efficace le long des plinthes. Cela permet de nettoyer les zones difficiles d'accès sans effort supplémentaire. La jonction entre le rouleau et le mur est ainsi traitée avec précision.

La base de rechargement de l'aspirateur laveur Valberg Floorwasher FL4 dispose d'une fonctionnalité d'auto-nettoyage. Elle lave le rouleau rotatif ainsi que les tubes de l'appareil. Cette fonctionnalité garantit que l'appareil reste propre et prêt à l'emploi à tout moment.

Prix et disponibilité chez Electro Depot

L'aspirateur laveur Valberg Floorwasher FL4 est disponible chez Electro Depot au prix de 129,98 euros. Les consommateurs peuvent se rendre dans le magasin le plus proche ou sur le site officiel de vente en ligne de l'enseigne pour l'acquérir. Le produit reste en stock pour répondre à la demande actuelle des utilisateurs.

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