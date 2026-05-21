Une petite équipe de bénévoles de Val de Saire Myopathies a trié et remis en état les dons des sympathisants afin de créer un bazar solidaire basé sur l’esprit du bric-à-brac. Les visiteurs peuvent trouver un coup de cœur considéré par ces bénévoles, y compris des bibloques, des petits meubles et des électroménagers au prix bas. Le bénéfice de la vente a toujours soutenu le Téléthon et contribué aux actions.

Une équipe de bénévoles de Val de Saire Myopathies a débarrassé l’hiver des dons fait par des habitants de la région afin de créer un grand bazar solidaire à Saint-Pierre-Église.

Ces objets divers sont mis en vente à des prix spécifiés jusqu’au 29 mai 2026, créant ainsi un lieu pour acheter des objets utiles à un prix bas et soutenir le Téléthon. En amont de ce bazar de recyclage, l’association a tissé une vieille histoire avec le Téléthon dès 1994 en créant la première édition d’un tel événement, permettant ainsi de contribuer aux actions et la recherche des maladies génétiques neuromusculaires.

L’association a, depuis, été présidée par plusieurs funkciuarntions de l’association en raison de dissensions au sein de l’association





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