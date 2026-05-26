Vagues de chaleur extrême : une étude montre des effets en cascade sur la biodiversité nord‑américaine

Une recherche combinant données climatiques, écologiques et hydrologiques révèle que la vague de chaleur de l'été 2021 a mené à la quasi‑extinction de nombreuses espèces, à une hausse du carbone absorbé dans les zones humides et à des proliférations algales, appelant à une surveillance renforcée.

Une étude scientifique publiée le mercredi 11 mars 2026 révèle l'ampleur des conséquences écologiques des vagues de chaleur extrêmes, en s'appuyant sur l'événement qui a frappé l'ouest de l'Amérique du Nord du 25 juin au 2 juillet 2021.

Cette période, l'une des plus chaudes jamais enregistrées à l'échelle mondiale, a généré une série d'impacts en chaîne sur la faune, la flore et les processus biogéochimiques. Les chercheurs ont combiné des relevés météorologiques, des observations écologiques, des mesures hydrologiques et des données sur les incendies de forêt afin de quantifier les effets.

Ils ont constaté que plus de trois quarts des espèces étudiées ont subi des effets négatifs, avec des réponses très contrastées : certaines populations ont décliné jusqu'à 99 %, tandis que d'autres ont affiché des hausses allant jusqu'à 89 %. Cette variabilité dépendait notamment de la disponibilité d'un couvert végétal, de la capacité d'adaptation thermique des espèces et de comportements tels que la mise à l'ombre.

Parmi les plus touchées, plus de la moitié des bernacles et 92 % des moules ont péri, les populations de canards marins ont chuté de 56 % et les observations de caribous ont diminué de moitié. Les oisillons, encore incapables de voler, ont été particulièrement vulnérables, leurs nids retenant la chaleur mortelle.

En revanche, la laitue de mer, espèce d'algue plus résiliente, a profité du vide écologique créé par la mortalité des autres organismes et a vu son aire de répartition s'étendre de 65 % le long des plages. Les régions plus fraîches et humides ont absorbé 30 % de carbone de plus que d'habitude, tandis que les zones chaudes et arides en ont capté 75 % de moins, rappelant que les vagues de chaleur n'affectent pas uniformément la végétation.

Par ailleurs, le débit des cours d'eau, alimenté par la fonte accélérée des neiges et des glaciers, a augmenté de 40 % pendant l'événement avant de retomber en dessous de la moyenne estivale, tandis que les niveaux de phytoplancton ont bondi de 37 % pendant la vague de chaleur pour exploser de 395 % la semaine suivante. Ces résultats soulignent la nécessité de renforcer la surveillance scientifique et d'améliorer les outils de prévision afin d'anticiper les effets en cascade que les épisodes de chaleur extrême peuvent déclencher sur les écosystèmes.





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