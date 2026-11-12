Le ministère de l'Éducation nationale confirme des évacuations dans trois lycées français ce 12 novembre. Cette vague européenne suit les menaces en Italie et au Royaume-Uni sans lien étranger établi.

Le ministère de l'Éducation nationale a confirmé jeudi 12 novembre que trois établissements scolaires situés en France ont été évacués en raison de fausses alertes à la bombe. Ces incidents se sont produits dans des lycées à Marseille, dans le Jura et à Laon, dans l'Aisne. Ces événements interviennent au lendemain d'une vague similaire ayant touché des milliers d'écoles en Italie.

Détails des évacuations scolaires françaises

La ministre de l'Éducation nationale a indiqué que trois alertes avaient été levées dans trois académies distinctes ce matin. Ces annonces correspondent à des rapports médiatiques locaux confirmant les interventions à Marseille, dans le département du Jura et à Laon. Aucune précision supplémentaire n'a été divulguée concernant les identités exactes des établissements concernés par ces mesures de précaution.

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Ces évacuations font suite à des menaces similaires signalées dans d'autres pays européens, notamment en Italie, au Royaume-Uni et en Irlande. Ces attaques virtuelles ont conduit à l'évacuation de nombreux établissements scolaires dans ces nations. Il est actuellement établi qu'aucun lien direct avec des puissances étrangères ne relie ces différentes vagues d'alertes.

Position officielle sur les origines des menaces

Le président Emmanuel Macron s'est exprimé jeudi sur cette série d'incidents européens se multipliant récemment. Il a estimé qu'il était prématuré d'attribuer ces alertes à la bombe à des acteurs étatiques ou étrangers spécifiques. Sa déclaration souligne l'absence d'éléments suffisants pour établir une attribution claire des responsabilités à ce stade.

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Le chef de l'État a précisé qu'aucune preuve ne permet d'affirmer pour le moment que des puissances extérieures se cachent derrière ces appels anonymes. Cette prudence officielle contraste avec certaines hypothèses médiatiques évoquant d'autres pistes, comme celle d'un groupe extrémiste russe liée à des alertes sur des vols aériens en France.

Contexte européen et implications juridiques

En Italie, des milliers d'écoles ont reçu mercredi 11 novembre des courriels contenant de fausses alertes à la bombe. Ces messages ont provoqué la fermeture et l'évacuation de nombreuses institutions éducatives à travers le pays. Au Royaume-Uni, la presse rapporte également des évacuations d'établissements en Écosse suite à des menaces similaires.

La situation en France rappelle des affaires précédentes, comme l'incident au lycée Clemenceau à Montpellier où deux lycéennes avaient été placées en garde à vue. Ces élèves ont depuis été libérées tandis qu'une enquête préliminaire avait été ouverte. Cette dynamique montre une répression judiciaire croissante face à ce type de délits.

Conséquences et prochaines étapes

Ces multiples évacuations perturbent considérablement le fonctionnement des écoles et des lycées en France et en Europe. Les autorités scolaires doivent gérer les déplacements d'élèves et vérifier la sécurité des bâtiments. La coordination internationale pourrait s'intensifier pour partager les informations sur les modes opératoires utilisés par les auteurs de ces fausses alertes.

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Les parents d'élèves et le public restent informés des mises à jour par les médias et les organismes officiels. La résolution de ces incidents dépendra des enquêtes policières en cours et des résultats des investigations technologiques. La situation évolue rapidement tandis que les sécurités sont renforcées dans les établissements touchés.