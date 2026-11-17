La première édition de la Vague Rose à Aquasud a permis de collecter 586 euros et 238 soutiens-gorge pour le Comité de Cancérologie 47, visant à pérenniser le sport santé.

Au sein du complexe Aquasud à Agen, une initiative solidaire majeure a pris fin avec la remise officielle d'une collecte financière. Le mardi 10 novembre, Anne-Marie Massardi a transmis un chèque de 586 euros au Comité de Cancérologie 47. Cette cérémonie clôturait la première édition de l'événement intitulé La Vague Rose, qui s'est déroulé tout au long du mois d'octobre. L'objectif principal était de démontrer que l'activité physique constitue un accompagnement essentiel pour les patients. Cette somme récoltée symbolise le début d'une collaboration durable entre le monde sportif et la lutte contre la maladie.

Déroulement et bilans de la première Vague Rose

L'opération a mobilisé les infrastructures de la piscine d'Agen sur une période intensive de trois semaines, allant du 3 au 20 octobre. Durant cette phase, le site a accueilli un programme varié mêlant activités sportives de loisir et actions de sensibilisation. Le focus était naturellement mis sur la prévention et le soutien face au cancer du sein, dans le cadre du mois international de conscience. Les recettes générées par les inscriptions aux animations, ainsi que les dons des partenaires impliqués, ont permis d'atteindre l'objectif financier initial. Ce premier bilan financier permet à l'organisation de tirer des conclusions positives pour les années à venir.

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Participation active des clubs et établissements locaux

Plusieurs acteurs locaux ont contribué activement à la réussite de cette journée de collecte et des semaines précédentes. Le triathlon organisé le 3 octobre a fédéré une communauté de 41 participants, montrant un fort engouement pour l'épreuve. Par ailleurs, 35 entrées ont été enregistrées spécifiquement pour la séance d'aquaboxing, une activité dynamique appréciée du public. Les baptêmes de plongée ont également attiré 27 personnes, ouvrant la porte à de nouvelles expériences aquatiques. Le SUA Natation a assuré une participation technique notable avec 155 kilomètres parcourus lors du marathon de natation.

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Collecte solidaire et soutien des jeunes lycéens

Au-delà de l'aspect financier, la dimension matérielle et humaine de la collecte a également été primordiale. Une collecte spécifique a permis de réunir 238 soutiens-gorge destinés à la revente ou au recyclage pour financer les actions. Les élèves du lycée Antoine-Lomet ont apporté leur contribution en réalisant 26 prestations de bien-être pendant l'événement. Ces interventions témoignent de l'engagement des jeunes générations et des établissements scolaires locaux. L'implication de ces divers groupes démontre la capacité de mobilisation de la communauté agénoise autour de la cause.

Perspectives d'avenir et pérennisation du dispositif

Malgré les résultats encourageants, l'ambition est d'élargir l'audience au-delà des pratiquants sportifs habituels. Anne-Marie Massardi, vice-présidente de l'Agglomération d'Agen, a souligné l'importance de renforcer les passerelles entre le sport et la santé. Pour garantir la durée de l'initiative, plusieurs pistes sont déjà envisagées pour les prochaines éditions. Un triathlon découverte et des activités aquatiques diversifiées devraient être ajoutés au calendrier. Les baptêmes de plongée sur de nouveaux créneaux et le marathon de natation ouvert aux non-licenciés sont également prévus. Une convention entre le Comité et le SUA Natation formalisera cette collaboration à long terme.