Vague de chaleur intense et précoce : soixante départements en vigilance orange, la Fête de la musique menacée

Une seconde vague de chaleur particulièrement précoce et intense frappe la France avec soixante départements en vigilance orange. Météo-France évoque un épisode étendu, durable et intense, pouvant atteindre le niveau rouge. Les conséquences sont multiples : adaptation des écoles et chantiers, annulation d'événements sportifs à Paris, et inquiétude pour la Fête de la musique. Des mesures de prévention se mettent en place, comme l'ouverture nocturne des parcs parisiens et l'inscription sur les registres des personnes vulnérables. Cette canicule, liée au changement climatique, s'accompagne d'une dégradation de la qualité de l'air et concerne également d'autres pays européens.

Avec soixante départements placés en vigilance orange , concernant près de quarante et un millions de personnes, des nuits chaudes et un risque accru d'incendies, la canicule continue de sévir ce week-end et risque d'hypothéquer la populaire Fête de la musique.

Ce second épisode en quelques semaines s'avère étendu, durable et intense, avertit Météo-France, et un niveau d'alerte rouge, le plus haut, pourrait être déclenché dimanche dans certaines zones. Samedi, la chaleur va se maintenir du Sud-Ouest au Nord-Est, avec des maximales de trente-cinq à trente-huit degrés Celsius, mais baisse provisoirement un peu sur le quart Nord-Ouest, selon les prévisions de Météo-France. Les risques d'orages violents pointent. À Méricourt dans le Pas-de-Calais, le visage de Philippe Grocaut, vingt-trois ans, s'illumine.

Ça fait du bien ! sourit-il sous sa climatisation tout juste installée à l'étage de sa maison de briques rouges typique du nord de la France où la chaleur se diffuse très mal. Lors de l'épisode de chaleur de mai, la température a frôlé les trente degrés dans sa chambre. C'était quasi invivable, assure ce barman. Il s'était replié dans le salon pour dormir, au rez-de-chaussée, avant de contacter une entreprise pour faire installer trois climatisations chez lui.

Pour faire face à cette nouvelle vague de chaleur précoce, Paris a décidé d'ouvrir la nuit ses parcs et jardins, soit quatre cent cinquante-neuf hectares accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ailleurs, comme à Biarritz ou Limoges, des municipalités enjoignent à s'inscrire sur le registre communal des personnes vulnérables afin de garder un lien avec les personnes fragiles de plus de soixante ans et ou en situation de handicap et permettre une intervention des services sanitaires et sociaux si nécessaire.

L'épisode, lié au changement climatique et qui a débuté jeudi, bouscule le pays, contraignant entre autres les écoles ou chantiers à s'adapter, voire à fermer. Il pourrait être d'une durée et d'une sévérité identiques à celle d'août deux mille trois, selon Météo-France, et se maintenir une grande partie de la semaine prochaine.

Le préfet de police de Paris, Patrice Faure, a d'ores et déjà demandé l'annulation des onze événements sportifs en extérieur prévus dans la capitale ce week-end et le maire de la capitale Emmanuel Grégoire a exprimé sa vive préoccupation quant au déroulé de la Fête de la musique et aux milliers d'amateurs qu'elle draine habituellement dans ses rues. Le cumul alcool, chaleur et proximité de l'eau, ce sont trois facteurs de risque qui ne font pas bon ménage.

Et donc nous souhaiterions en éliminer au moins un des trois, mais on va voir dans quel sens on le fait, a indiqué vendredi soir le maire socialiste. Des mesures de prévention supplémentaires sont en réflexion et à l'arbitrage, et seront annoncées par les autorités compétentes dans les heures et les jours qui viennent d'ici dimanche, a-t-il ajouté.

Avant une nouvelle hausse du mercure attendue dimanche jusqu'à mardi au moins selon Météo-France, une intensification synonyme d'une possible mise en vigilance rouge de plusieurs départements, le Premier ministre Sébastien Lecornu va activer samedi à onze heures le centre interministériel de crise du ministère de l'Intérieur. La canicule renvoie à un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période d'au moins trois jours, rappelle Météo-France qui souligne que ces situations touchent l'Hexagone principalement entre début juillet et mi-août.

La chape de plomb actuelle s'accompagne d'une dégradation de la qualité de l'air, avec des épisodes de pollution critique à l'ozone, notamment en Île-de-France. L'Europe voit aussi rouge. Une nouvelle vague de chaleur doit débuter au Royaume-Uni ce week-end avant un pic prévu lundi et mardi, selon l'agence météorologique Met Office.

En Espagne, les autorités ont lancé une alerte concernant une vague de chaleur extrême qui devrait toucher la majeure partie du pays ainsi que les îles Baléares à partir de dimanche. Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur





NotreTemps / 🏆 39. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Canicule Vigilance Orange Météo-France Changement Climatique Fête De La Musique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Canicule en France : 5 facteurs qui rendent cette vague de chaleur particulièrement difficile à supporterUne vague de chaleur exceptionnelle s'approche de la France avec des températures pouvant atteindre 41-42°C, un taux d'humidité élevé augmentant la sensation de chaleur, et des nuits très chaudes empêchant la récupération. L'article détaille ces cinq facteurs qui rendront cet épisode caniculaire plus difficile à supporter que les précédents.

Read more »

Vague de chaleur en France : l’alerte canicule activée à Saint-Jean-de-LuzIl va faire très chaud ces prochains jours, avec des pics à 35, voire 40 degrés attendus en France. En prévision, le CCAS de Saint-Jean-de-Luz active l’alerte canicule.

Read more »

Une Brésilienne fait une chute mortelle en se rendant dans une grotteAlors qu'elle se trouvait avec un groupe de randonneurs, une quinquagénaire brésilienne a glissé dans le vide avant de succomber à ses blessures

Read more »

Canicule extrême en Europe, la France confrontée à une seconde vague de chaleurDes températures record frappent le Vieux-Continent depuis le 18 juin, faisant de la France une des plus touchées. La canicule provoque l'annulation de la Fête de la musique et perturbe la vie quotidienne, en particulier les examens du baccalauréat. Le changement climatique est cité comme la cause principale.

Read more »