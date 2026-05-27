Vague de chaleur inédite en mai : la France est en alerte

La France est frappée par une vague de chaleur inédite en mai, avec des températures qui dépassent les 30 degrés en plusieurs régions. La vigilance orange canicule est étendue à 13 départements, et des pointes à 39°C sont prévues jeudi.

La France est frappée par une vague de chaleur inédite en mai, avec des températures qui dépassent les 30 degrés en plusieurs régions. La vigilance orange canicule est étendue à 13 départements, et des pointes à 39°C sont prévues jeudi.

Les experts alertent sur les dangers de la chaleur pour les tout-petits et les personnes âgées, et les activités sportives sont annulées. Les travaux agricoles sont également perturbés, et les exploitants de vignes du Bordelais font face à un épisode difficile. La France anticipe un réchauffement moyen de 2,7°C en 2050 et de 4°C en 2100, en raison du changement climatique.

L'épisode en cours est certainement 'le premier d'une série' qui devrait se prolonger cet été, a prévenu la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut





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