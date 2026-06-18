Vague de chaleur historique et Coupe du monde : les pauses fraîcheur, symbole d'un climat en mutation

Alors qu'une canicule exceptionnelle frappe l'hémisphère nord, la Coupe du monde de football introduit des pauses fraîcheur pour protéger les joueurs. Le réchauffement climatique menace les enfants, la glace de mer et les espèces en danger, mais des citoyens du monde entier s'organisent pour s'adapter.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde n'a jamais connu une telle canicule. La vague de chaleur qui s'abat sur l'hémisphère nord est historique, et les météorologues s'attendent à ce qu'elle batte tous les records de température.

Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, la Coupe du monde de football bat son plein. Les aficionados s'adaptent aux horaires nocturnes pour suivre les matchs, tandis que les moins passionnés se contentent de regarder leur équipe nationale. C'est ainsi que nombre d'entre nous ont découvert mardi soir, lors du match France-Sénégal, l'existence des pauses fraîcheur.

Sifflées par l'arbitre central à la 22e minute, ces pauses obligatoires de trois minutes pour boire ont été instaurées pour aider les joueurs à faire face à la chaleur et à l'humidité étouffantes du Mexique, du Canada et des États-Unis. La presse internationale n'a pas manqué de relever que ces pauses fraîcheur représentaient autant de minutes de juteux créneaux publicitaires.

Reste qu'elles ont le mérite de nous rappeler deux choses : d'une part que le monde d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier climatiquement parlant, et d'autre part que la chaleur pendant un effort représente un danger vital. Le coup de chaleur à l'effort est d'ailleurs une cause majeure de décès dans le sport scolaire aux États-Unis. La gestion de ce risque dépend encore des moyens des établissements.

Certains sont équipés d'une salle de récupération spéciale, avec un entraîneur sportif à temps plein, de grands bains de glace pour rafraîchir les athlètes en surchauffe ou encore d'installations intérieures pour s'entraîner quand la température extérieure est insupportable. Il est crucial d'être vigilant aux symptômes d'un coup de chaleur à l'effort : crampes, vertiges, maux de tête, nausée, transpiration excessive, confusion ou accélération du rythme cardiaque.

Autant de signes révélateurs que le corps doit alors faire face à un double défi : gérer sa propre chaleur tout en luttant contre celle de l'air, ce qui peut mener dans certains cas au dépassement du système de régulation interne. Pour éviter ce coup de chaleur, dont le risque de survenue sera maximal ces prochains jours, il faut boire beaucoup.

D'après Sharif Jemni, médecin à la Croix-Rouge de Belgique, il faudrait également avoir eu le temps de s'acclimater - c'est-à-dire, idéalement, avoir pratiqué plusieurs fois une activité physique par temps chaud pour y habituer son corps - impossible quand la vague de chaleur s'abat si rapidement. Alors il reste une solution : remettre à des jours plus cléments son entraînement et regarder les matchs de la Coupe du monde la nuit, assis sur son canapé, en attendant de trouver le sommeil.

Par ailleurs, quasiment tous les enfants de la planète sont exposés à une menace de type inondation, chaleur extrême ou sécheresse, et près de la moitié d'entre eux doivent faire face à au moins trois aléas climatiques concomitants. C'est l'enseignement principal du rapport 2026 de l'Unicef qui relève des disparités régionales.

Le Sahel est l'une des régions les plus touchées du monde : plus de 4 millions d'enfants sont confrontés à la triple menace des vagues de chaleur, des températures extrêmes et des tempêtes de sable et de poussière. Les dernières données du projet Sea Ice Today du National Snow and Ice Data Center génèrent des craintes concernant la survie des espèces polaires.

La mer de Bellingshausen, dans l'ouest de la péninsule antarctique, est quasiment dépourvue de la glace de mer supposée entourer le continent blanc à l'entame de la saison hivernale, selon les observations par satellite. Environ 7 % des quelque 800 orangs-outans de Tapanuli, à Sumatra, en Indonésie, ont été tués par des glissements de terrain provoqués par le cyclone Senyar à la fin de l'année 2025, conclut une étude parue dans une revue spécialisée.

Cette espèce de primates en danger critique d'extinction est aujourd'hui menacée par les événements climatiques extrêmes. Que faire quand la température atteint les 50 °C ? Quand la mer monte inexorablement ? Que faire au quotidien dans un monde bouleversé par le dérèglement climatique ?

Des rues de Kigali à celles de Singapour, des clubs de foot d'Argentine aux appartements de Delhi, des champs du nord de la Chine aux prairies italiennes, les citoyens s'organisent, s'entraident et cherchent des solutions pour s'adapter. La marche se décline de mille façons : itinéraires gourmands, sentiers viticoles ou encore balades nocturnes sous les étoiles. Ces initiatives montrent que l'adaptation est possible, mais elle nécessite une prise de conscience collective et des actions concrètes à tous les niveaux.

Le défi climatique n'est plus une menace lointaine : il est là, et il nous oblige à repenser notre manière de vivre, de travailler et de nous divertir





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