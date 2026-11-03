Vague de cambriolages au Mans : l'impact sur les commerces et la sécurité

Le Mans connaît une série de vols qualifiés depuis la nuit du 31 octobre 2026. Découvrez les victimes, les pertes financières estimées et les mesures de sécurité adoptées.

Le Mans ( Sarthe) traverse une période de tension sécuritaire marquée par une série de cambriolages survenus dans la nuit du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre 2026. Ce week-end d'Halloween a vu plusieurs établissements commerciaux et professionnels subir des intrusions violentes et des vols qualifiés, perturbant le quotidien des artisans et des associations de la ville.

Détails des infractions du week-end d'Halloween

L'établissement de boulangerie-pâtisserie chez Charlotte & Robin, dirigé par Robin Hagneaux, a été la cible principale de ces agressions. Le gérant rapporte que les auteurs ont fracturé une fenêtre pour accéder au fournil après avoir tenté d'infiltrer le portail situé à gauche de la boucherie voisine. L'objectif déclaré des malfaiteurs était le vol de la recette du samedi, dont la valeur est estimée entre 1 000 et 1 500 euros. Aucun autre outillage n'a été dérobé, à l'exception d'une clé USB contenant des enregistrements de caisses.

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La boulangerie n'est pas le seul lieu visé ce week-end. Un électricien situé à proximité immédiate a également subi une visite indésirable, confirmant l'ampleur coordonnée ou répétée des faits. Les dégâts matériels sont encore en cours d'évaluation, mais l'intervention des forces de l'ordre a permis de sécuriser les lieux et de lancer une enquête approfondie pour identifier les responsables.

Positions des victimes et réaction du quartier

Robin Hagneaux a souligné que ce type d'incident n'est pas isolé au 183 rue de Sablé, la propriétaire précédente ayant déjà subi deux cambriolages. Malgré le préjudice subit, l'établissement a reçu un soutien massif de la part de ses clients et du quartier. Des informations complémentaires circulent dans le secteur, aidant potentiellement l'enquête. Le gérant a promis d'investir dans de nouveaux systèmes de sécurisation pour empêcher la récidive.

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La violence des faits est également rapportée par d'autres victimes. Un bijoutier de Sarthe a déclaré avoir été braqué et battu avec un marteau par un individu revendiquant une dette de 15 000 euros envers un groupe criminel local. Une autre victime, une femme dont le mari a été effrayé par son réveil à 1 h 30 du matin, a constaté que les cambrioleurs avaient déplacé ses lampadaires pour masquer leurs mouvements.

Impact sur les associations et entreprises locales

Le préjudice dépasse largement les petits commerces. Le Secours populaire de la Sarthe, situé au rond-point de La Croix Georgette près d'une franchise Contrôle Technique Véhicules Sécuritest, a été visé vers 5 h du matin. Un homme, repéré par caméras de vidéosurveillance, s'est caché derrière un carton pour crocheter la serrure d'entrée. Les pertes incluent du outillage électroportatif, un ordinateur portable et un perforateur, évalués à 900 euros, causant un préjudice total de plusieurs milliers d'euros pour l'organisation humanitaire.

Ces événements s'ajoutent à une série de problèmes sécuritaires et sanitaires plus larges en Sarthe. À Argelès-sur-Mer, un restaurant populaire a été placé en liquidation judiciaire, accusant une baisse de pouvoir d'achat des Français. Parallèlement, des inquiétudes sanitaires persistent avec des bactéries signalées dans les douches d'un internat lycéen et un rappel de yaourts potentiellement contaminés par des bouts de verre dans trois grandes enseignes nationales.

Conséquences économiques et suites judiciaires

Le contexte sécuritaire est encore compliqué par des problèmes internes au secteur industriel. Vingt-cinq salariés d'Orano sont tombés malades suite à l'utilisation de lampes anti-moustiques inadaptées, soulevant des questions sur les conditions de travail et la santé au sein des grands groupes. Ces affaires multiples nécessitent une attention particulière des autorités locales pour garantir la sécurité des citoyens et la pérennité des entreprises du département de la Sarthe.