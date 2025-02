Vaccination contre les Méningocoques : Un Plan de Protection Élargi en France

Face à une augmentation des infections par les méningocoques, la France élargit sa campagne de vaccination à partir du 1er janvier 2025. Les vaccins ACWY et B sont désormais obligatoires pour les nourrissons, tandis que le vaccin ACWY est recommandé pour les adolescents de 11 à 14 ans et, de manière facultative, pour les jeunes adultes de 15 à 24 ans.

Depuis le 1er janvier, la vaccination contre les méningocoques s'est élargie en France , face à une recrudescence des infections causées par ces bactéries, responsables de méningites particulièrement graves, comme celle qui a coûté la vie à Jemima Kabeya. Plusieurs souches sont prises en cible par cette vaccination. Les vaccins anti- méningocoques ACWY et B sont désormais obligatoires chez les nourrissons.

Le vaccin anti-méningocoques ACWY est, quant à lui, recommandé chez tous les adolescents âgés de 11 à 14 ans avec une seule dose. Selon le ministère de la Santé, dans le cadre d'un rattrapage vaccinal, cette vaccination est également recommandée entre 15 et 24 ans. La vaccination de cette population est cruciale car elle se trouve particulièrement à risque. « Chez les adolescents et les jeunes adultes, il y a des pics méningitiques », expliquait en janvier 2025 Sébastien Adnot, médecin généraliste à Carpentras, citant des cas d'épidémies dans des collèges et lycées. Les nouvelles recommandations visent « à mieux protéger les nourrissons contre ces infections graves, en réponse à une recrudescence préoccupante observée ces dernières années », a rappelé en décembre 2024 le ministère de la Santé. Cette reprise s'explique par les mesures prises contre la pandémie de Covid en 2020 et 2021 qui ont réduit l'exposition aux méningocoques, mais elles ont aussi plombé les statistiques de vaccination. Une autre évolution pousse aussi à accélérer la vaccination : le profil des bactéries impliquées a nettement changé. Un seul vaccin, dit tétravalent, ciblera A, C, W et Y. Chez les nourrissons, ce sera le Nimenrix de Pfizer, donné en deux doses successives, à 6 et 12 mois. Chez les plus grands, qui ne reçoivent qu'une dose de rappel, ce pourra être le Ninmenrix, le Menquadfi ou le Menveo de GlaxoSmithKline (GSK). Le vaccin anti-B restera, comme actuellement, le Bexsero de GSK, et sera donné séparément en trois doses successives à 3, 5 puis 12 mois





