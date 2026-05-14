Vaccination contre la méningite obligatoire pour les nourrissons en France, décès et prises en charge en Angleterre

La vaccination contre la méningite est obligatoire pour les nourrissons en France depuis janvier 2025 et recommandée pour les enfants et les adolescents. Une jeune personne est décédée et deux autres sont prises en charge après des cas de méningite signalés dans le sud de l'Angleterre. L'épidémie de méningites à méningocoque en Angleterre et la présence d'un cas contact déclaré en France au mois de mars ont suscité une inquiétude sanitaire.

En France, la vaccination contre la méningite est obligatoire pour les nourrissons dès janvier 2025 et recommandée pour les enfants et les adolescents, avec un rattrapage possible à 24 ans.

Une jeune personne est décédée et deux autres sont prises en charge après des cas de méningite signalés dans le sud de l'Angleterre, a indiqué jeudi soir l'agence britannique de sécurité sanitaire, l'UKHSA. L'épidémie de méningites à méningocoque en Angleterre et la présence d'un cas contact déclaré en France au mois de mars ont suscité une inquiétude sanitaire.

Occasion de rappeler qu'il existe une parade aujourd'hui : la vaccination contre le méningocoque B. L'une des personnes est décédée, selon l'agence, sans préciser l'âge ni le sexe de la victime. Selon l'agence de presse britannique PA, la victime fréquentait un établissement secondaire, le Henley College, situé à Henley-on-Thames, dans l'Oxfordshire. Les deux autres personnes 'receivent un traitement approprié' et des antibiotiques sont proposés aux personnes ayant été en contact avec les individus infectés.

Le sud-est de l'Angleterre avait été touché en mars dernier par une épidémie de méningite à méningocoques qui avait fait deux morts. La plupart des cas étaient des cas de méningocoque B. Un vaste programme de vaccination, concernant environ 5 000 étudiants, avait été lancé dans la foulée. En matière de lutte contre la méningite, l'OMS s'est fixé comme objectif de réduire de 50 % les infections et de 70 % les décès d'ici 2030.

Mais un travail publié le vendredi 27 mars dans The Lancet Neurology, montre que ce but sera difficilement atteignable. Les infections à méningocoques, des bactéries, peuvent engendrer la mort en moins de 24 heures sans prise en charge rapide. Elles peuvent aussi laisser des séquelles plus ou moins lourdes. Forte fièvre, violents maux de tête, vomissements, raideur de la nuque, photosensibilité et taches rouges ou violacées (purpura) sont les principaux symptômes.

Au Royaume-Uni, les nourrissons sont vaccinés contre le méningocoque B depuis 2015, mais les générations nées avant cette date ne sont pas couvertes. Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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