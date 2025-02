Vacances scolaires à Lourdes : Un programme riche en activités

Découvrez les nombreuses activités organisées à Lourdes pendant les vacances scolaires de février. Du cinéma aux spectacles en passant par les sports et les ateliers créatifs, il y en a pour tous les goûts.

Pendant les vacances scolaires de février, Lourdes propose un large éventail d' activités pour tous les âges. Le Centre socio-culturel Lorda accueille une formation PSC pour les jeunes de 11 à 30 ans le lundi 17 février. Une sortie patinoire à Cauterets est prévue le mercredi 19 février, suivie d'une pizza party et de jeux en famille le vendredi 21 février.

Le mercredi 26 février, les familles pourront profiter d'une sortie luge au Couraduque, tandis qu'une crêpes party et des jeux se dérouleront le vendredi 28 février.Au cinéma Le Palais, plusieurs séances de cinéma pour toute la famille sont programmées, notamment 'Slocum et moi' le vendredi 21 février et 'Hola Frida' le mardi 25 février. Les plus jeunes pourront assister aux ciné-contes 'Monsieur Bout-De-Bois' le mercredi 19 février et 'Une guitare à la mer' le mardi 25 février. Le Palais des congrès propose un stage cirque et sciences organisé par l'école de cirque Passing et Les Petits débrouillards les mercredis 26 et jeudis 27 février. L'exposition 'La ville et ses habitants' par Dima Green est également visible jusqu'au 21 février. Le château fort – musée pyrénéen offre des ateliers créatifs pour confectionner un masque sur le thème des animaux le mercredi 19 février et un Carnaval pyrénéen avec parcours-jeu, musique et conte le mercredi 26 février.L'espace Robert Hossein accueille plusieurs spectacles de danse, notamment 'Miroir' par la Cie Filao les mardi 18 février et '5th avenue' par Maison du Monde 65 le vendredi 21 février. La médiathèque propose des lectures pour les tout-petits 'Les doudous racontent' tous les samedis à 10 h 30 et un atelier créatif, confection de papyrus et hiéroglyphes avec Coralie Bouthors le mercredi 19 février. Le parking du Lapacca accueille le Nouveau cirque Zavatta les vendredis 21 et samedis 22 février ainsi que le dimanche 23 février. Une Fête de Bernadette 2025 avec visite immersive au temps de 1884, présentation de la lettre de Bernadette, visite guidée contée et chantée sur les pas de Bernadette est également organisée le samedi 22 février





