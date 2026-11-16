Été 1996 en Crète : Valeska, 15 ans, part avec sa mère Monica et retrouve Jacques et sa fille Lena. Malgré leurs différences, les deux adolescentes se rapprochent pendant que les adultes s'éloignent.

Les vacances en Crète de l' été 1996 servent de point de départ à cette intrigue centrée sur Valeska, 15 ans, qui part sur l'île grecque avec sa mère Monica. Sur place, Jacques, le nouveau compagnon de Monica, les rejoint à l'hôtel avec sa fille Lena. Divorcé comme Monica, Jacques arrive donc dans un séjour où chaque adulte et chaque adolescente découvre une nouvelle configuration familiale.

Le résumé présente ce séjour comme le cadre d'une recomposition familiale encore fragile. Les deux familles se retrouvent sous le même toit, avec des enjeux affectifs qui se croisent dès les premiers jours.

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Une complicité qui naît entre Valeska et Lena

Valeska et Lena gardent d'abord leurs distances pendant ces vacances en Crète. Le synopsis indique que, au fil des jours, une complicité se forme entre les deux adolescentes.

Valeska et Lena sont présentées comme radicalement différentes, ce qui rend leur rapprochement d'autant plus notable aux yeux du spectateur. Le texte ne détaille pas les étapes de cette relation, mais il en fait le fil rouge du séjour.

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Ce lien naissant se construit au quotidien, pendant que les deux jeunes filles partagent le même hôtel et le même été. Il contraste avec les difficultés qui touchent les adultes autour d'elles.

Une relation entre Monica et Jacques qui se détériore

La relation entre Monica et Jacques se détériore au fil du séjour, alors que Valeska et Lena se rapprochent. Le synopsis met en parallèle ces deux évolutions opposées.

Cette dégradation se déroule sur fond de conflit entre Valeska et sa mère Monica. Les deux axes narratifs, celui des adolescentes et celui des adultes, se croisent donc dans le même décor de vacances.

Le texte ne précise ni les causes exactes de cette détérioration ni la nature précise du conflit entre Valeska et Monica. Le récit se concentre sur les tensions entre les personnages sans désigner de responsable.

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Ce que le résumé laisse en suspens

Le résumé s'arrête sur l'installation du conflit et ne révèle pas le dénouement de l'intrigue. Le lecteur découvre une situation de départ, sans savoir comment les relations entre Valeska, Monica, Jacques et Lena évolueront.

Pour le public, l'intérêt du récit tient à la double dynamique entre une amitié naissante et une rupture familiale en marche. Cette configuration offre un ressort dramatique clair, centré sur les liens entre les personnages.

Le texte source ne mentionne ni diffuseur ni calendrier de diffusion. Il décrit uniquement le point de départ d'une histoire familiale située en Crète à l'été 1996.