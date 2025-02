Vacances d'hiver au Mans : idées d'activités pour la deuxième semaine

La moitié des vacances d'hiver est déjà passée mais vous cherchez encore des activités à faire avec vos enfants ou entre amis ? Le Mans propose de nombreuses options pour tous les goûts et tous les âges. Du 17 au 23 février, les musées, les médiathèques et les espaces jeunes proposent des ateliers, des jeux, des rencontres et des événements spéciaux. Faites un choix parmi les suggestions ci-dessous et profitez de vos vacances d'hiver dans la ville.

La moitié des vacances d'hiver est déjà passée mais vous cherchez des activités à faire pour la deuxième semaine ? On vous a sélectionné quelques idées de sorties à faire du lundi 17 au dimanche 23 février 2025. Des ateliers à faire en famille dans les musées Alors que le musée de Tessé vient d'accueillir une nouvelle exposition grâce à un partenariat avec le Louvre, d'autres musées proposent des activités parents-enfants lors d'ateliers (sur inscription dans la limite des places).

Au musée Jean-Claude Boulard-Carré Plantagenêt Atelier en famille : des animaux et des blasons, mardi de 14h30 à 16h. Il s'agira de raconter l'histoire de sa famille et de la représenter par un blason comportant un animal. Atelier en famille : graveurs de mammouths, jeudi de 14h30 à 15h30. Après une visite des collections préhistoriques, les familles pourront s'initier à l'art de la gravure avec un silex et représenter des mammouths, rennes ou encore chevaux. À lire aussi Dans ce futur centre, les œuvres inestimables des musées du Mans vont être mieux protégées Au musée Vert Visite « Géants au temps des dinosaures, mercredi de 10h30 à 11h30. Une visite adaptée aux enfants de 3 à 5 ans est proposée au musée Vert, qui fermera définitivement le 24 février prochain, pour découvrir les différents dinosaures. Atelier en famille : dentition et alimentation, jeudi de 14h30 à 16h. L’atelier permet de mettre en relation la forme des dents, le mouvement des mâchoires et le régime alimentaire d’animaux et de l’humain. Atelier en famille : escargots, venez en baver, vendredi de 14h30 à 16h. Le rendez-vous permettra de découvrir les escargots géants d’Afrique qui mangeront devant les visiteurs. Il sera possible de les observer au microscope. De 5 à 7 ans. Vidéos : en ce moment sur Actu Inscriptions dans la limite des places disponibles. Contact : 02 43 47 46 46 (Carré Plantagenêt) / 02 43 47 39 94 (musée Vert). Des rendez-vous pour les enfants aux médiathèques Plusieurs activités sont proposées par les médiathèques de la Ville pour tous les âges cette semaine. Voici quelques rendez-vous :Découverte de jeux vidéo et de rétrogaming sur une borne d’arcade. Mercredi de 10h à 12h à la médiathèque des Saulnières. Dès 7 ans. Gratuit. Sur réservation au 02 43 14 55 20. Organisation de lectures en duo pour les enfants de 3 à 6 ans, accompagné par les adultes. Mercredi de 10h30 à 11h, à la médiathèque Aragon. Gratuit, entrée libre. Mots pour mômes – Bienvenue en Absurdie. Moment de découverte autre de livres, mercredi de 15h30 à 16h15, à la médiathèque Sud. De 4 à 10 ans. Gratuit, entrée libre. À lire aussi Une salle de jeux d’arcade «à la Ready Player One» va ouvrir au Mans : son fondateur veut créer une franchise Rendez-vous autour d’une rencontre entre un livre de la médiathèque Aragon et une œuvre de musée. Mercredi de 15h à 15h45. Dès 6 ans. Gratuit, sur réservation au 02 43 47 48 81 Atelier de découverte musicale, vendredi de 10h30 à 11h30 à la médiathèque Aragon. Dès 4 ans. Gratuit, sur réservation au 02 43 47 48 81. Découverte de jeux de société avec la médiathèque Sud, vendredi de 14h30 à 16h30. Gratuit, entrée libre. Des activités dans les espaces jeunesPendant les vacances, les espaces jeunes de Bellevue et des Sablons proposent tout un éventail d’activités. Elles s’adressent aux 13-25 ans et sont gratuites. Sur inscription (06 16 34 78 84 pour Bellevue / 06 16 34 78 85 pour les Sablons).Espace jeunes Bellevue : Mario Kart, cuisine et création du grand jeu 1,2,3 soleil (lundi de 14h30 à 18h30) ; grand jeu 1,2,3 soleil et soirée pizza (mardi de 14h30 à 21h30) ; studio et atelier vidéo (mardi de 14h30 à 18h30) ; street art et pâtisserie (mercredi de 14h30 à 18h30) ; atelier écriture (jeudi de 14h30 à 18h30) ; soirée open mic (jeudi de 19h à 21h avec rdv dès 14h30). De l’aide aux devoirs est proposée pour collégiens et lycéens, du lundi au vendredi, de 10h à 13h. Espace jeunes Sablons : rendez-vous à l’Urban soccer, lundi, de 15 h à 17 h, pour un tournoi de foot, avec une participation de 3,40€. Jeudi, un grand jeu Undercover, est prévu de 15h à 17h30. Un peu de glisse ?Sur la glace ou le sol, il y a le choix pour s’adonner à un sport de glisse. La patinoire Cityglace est ouverte pendant les vacances et propose une soirée thématique de 21h à 23h30 avec concours de glisse, luge et bataille de neige. À lire aussi Le Mans. Sœurs et patineuses professionnelles, elles rêvent de tourner un clip avec Gims ou Bigflo et Oli Juste à côté, vous pouvez aussi vous rendre au skatepark Le Spot. Skateboards, rollers, BMX et trottinettes freestyle peuvent y être utilisés. Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu





