Vacances d'hiver à Auzat: Découverte du patrimoine et aventures archéologiques

La Maison des patrimoines à Auzat propose des activités et visites thématiques pour les vacances d'hiver. Des ateliers archéologiques pour enfants, une chasse au trésor palpitante et la visite du château de Lordat.

Pour ces vacances d'hiver , la Maison des patrimoines à Auzat vous propose, à partir du 19 février et jusqu'au 2 mars, une variété d'activités et de visites de sites fascinants. Les enfants âgés de 6 à 12 ans pourront s'initier à l' archéologie grâce à deux ateliers spécialement conçus pour eux. Le vendredi 21 février et le vendredi 28 février, ils pourront apprendre à manier truelle et pinceau pour découvrir les secrets d'un chantier archéologique.

Ils analyseront des vestiges, identifieront et dateront des objets du passé et exploreront l'histoire de l'Ariège à travers des jeux et des activités interactives. Ces ateliers, qui auront lieu à 15 heures à la Maison des patrimoines (sur réservation), dureront environ une heure et coûteront 4,50 € par enfant. La présence d'un adulte est obligatoire.Le jeudi 27 février, les aventuriers en herbe pourront participer à « La quête du trésor des Dragas du haut Sabarthès ». Ils devront faire preuve de courage et d'observation pour rechercher des indices laissés par les redoutables Dragas, résoudre des énigmes et finalement découvrir un trésor caché. Rendez-vous également à 15 heures à la Maison des patrimoines (sur réservation). Cette activité, qui durera environ une heure, coûtera 4,50 € par enfant et 2,50 € par accompagnant. Un cadeau sera remis à chaque participant à l'issue de la chasse au trésor. Outre ces activités, la Maison des patrimoines elle-même vous invite à découvrir l'histoire des hommes et des femmes du haut Vicdessos, la nature et le patrimoine façonnés au fil des siècles dans cette vallée. Située dans la partie ancienne du village d'Auzat, elle propose une visite libre et gratuite du 19 février au 2 mars, de 14 heures à 18 heures (fermée les lundis et mardis). Des visites commentées sont possibles sur rendez-vous. L'accès est également possible pour les personnes à mobilité réduite. Vous pourrez également visiter le château de Lordat, perché sur son éperon rocheux et entouré d’une double enceinte, considéré comme l’une des plus grandes forteresses médiévales de l’ancien comté de Foix. Accessible gratuitement, il offre un panorama exceptionnel sur la vallée. Le château d'Usson reste fermé pendant ces vacances. N'oubliez pas de consulter le site www.patrimoines.hauteariege.fr pour toutes les informations nécessaires. Pour toute question, veuillez contacter la Maison des patrimoines, rue de la mairie à Auzat (tél : 05 61 02 75 98) [email protected] ou la Communauté de communes de la Haute Ariège, 13 route nationale 20 à Luzenac (05 61 64 88 00), [email protected].





