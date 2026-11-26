Conférence des maires du Pays de l'Isle en Périgord à Neuvic : solutions contre la vacance structurelle, permis de louer et fiscalité pour dynamiser le parc de logements.

La vacance immobilière constitue un défi majeur pour les territoires ruraux français, atteignant jusqu'à 20 % du parc de logements dans certaines zones. Vendredi 20 novembre, une table ronde stratégique s'est tenue au centre multimédia de Neuvic, en Dordogne, rassemblant élus locaux et professionnels du secteur du bâti. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la conférence des maires du Pays de l'Isle en Périgord, visant à confronter les problèmes et à partager des leviers d'action concrets pour lutter contre le vieillissement du parc immobilier et la désertification des centres-bourgs.

Diagnostic territorial et enjeux structurels du logement

Morgane Authier, directrice du Pays de l'Isle en Périgord, a ouvert les travaux en soulignant que la question de la vacance dépasse largement le cadre strictement immobilier. Ce syndicat mixte fermé, qui fédère quatre intercommunalités et 93 communes, a mis en lumière les déséquilibres territoriaux et la dépréciation du bâti comme conséquences directes de l'absence de valorisation des habitations vides. Selon les analyses présentées, il s'agit de vacances structurelles et non de rotations locatives traditionnelles, ce qui implique des solutions pérennes plutôt que des ajustements ponctuels du marché.

Also read Retraités agricoles de Dordogne : l'Adra 24 attend la loi au Sénat pour revaloriser les pensions

Yannick Rolland, président du Pays de l'Isle en Périgord et maire de Manzac-sur-Vern, a insisté sur la méconnaissance des dispositifs d'aide par les propriétaires occupants. Beaucoup d'entre eux renoncent face à la complexité administrative ou craignent de ne pas être éligibles, ce qui freine la remise en circulation du parc. Il a également évoqué les blocages juridiques qui empêchent les collectivités d'avancer rapidement, tout en rappelant que la vacance impacte la vie sociale, l'économie locale et l'environnement urbain par l'abandon progressif du bâti ancien.

Le permis de louer comme levier réglementaire local

Parmi les solutions opérationnelles présentées, le permis de louer s'est distingué comme un outil réglementaire puissant pour certaines communes. À La Roche-Chalais, face à des logements indignes et insalubres, la municipalité a institué cette mesure qui rend obligatoire une déclaration préalable de location soumise à autorisation. Cette approche vise à protéger les locataires aux revenus modestes tout en responsabilisant les bailleurs peu vertueux, sans entraver l'offre pour les propriétaires sérieux.

Advertisement

Jean-Michel Sautreau, maire de La Roche-Chalais, a expliqué que la commune a dû définir deux périmètres d'intervention précis et mettre en place des barèmes d'amende dissuasifs. Le bailleur est tenu de remettre un diagnostic technique et subit la visite d'un expert mandaté par la commune. Cet expert relève généralement du réseau Soliha, premier réseau associatif national en France dédié à l'amélioration de l'habitat privé à vocation sociale, garantissant ainsi une expertise neutre et qualifiée pour évaluer la dignité du logement proposé à la location.

Observatoire de données et fiscalité locale incitative

Pour accompagner ces mesures coercitives, la mise à disposition de données fiables et accessibles est essentielle. L'Observatoire de l'habitat du Département de la Dordogne a été présenté comme un portail de territoire offrant gratuitement aux élus et au public des données détaillées sur la rénovation, le logement social et le marché immobilier. Cet outil permet de diagnostiquer précisément les secteurs en souffrance et d'adapter les politiques publiques à la réalité du terrain, favorisant une sobriété foncière mieux ciblée.

La communauté de communes Isle et Crempse en Périgord a également mis en place des taxes spécifiques sur les logements vacants, servant de levier fiscal pour inciter les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché. Ces différentes initiatives s'inscrivent dans une boîte à outils complète que Yannick Rolland a voulue accessible à tous les élus du territoire. L'objectif est de combiner régulation, accompagnement technique et incitation économique pour inverser la tendance à la déprise des centres-bourgs.

Perspectives réglementaires nationales et avenir local

En marge de ces discussions locales, les élus ont également pris acte des contraintes et opportunités liées à la loi Climat et résilience, notamment sur le principe de zéro artificialisation nette (ZAN). La loi prévoit par ailleurs l'introduction d'une nouvelle taxe sur les logements laissés durablement inoccupés, dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2027. Cette perspective nationale renforce la nécessité pour les intercommunalités de se doter rapidement de mécanismes locaux pour anticiper l'impact fiscal sur les propriétaires et optimiser la gestion du parc existant.

Advertisement

La présence du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de la Dordogne a permis d'apporter une expertise technique supplémentaire, illustrant la volonté de mobiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne du bâtiment. Dominique Leconte, maire de Saint-Martial-d'Artenset, a salué la pertinence de ces initiatives qui maintiennent la dignité de l'habitat et soutiennent les locataires précaires. Cette synergie entre élus, professionnels de l'habitat et institutions techniques marque une étape clé dans la revitalisation des territoires ruraux de la Dordogne face à l'enjeu de la vacance structurelle.