V and B fête l été : une soirée électro XXL à Villeneuve-sur-Lot

Le bar V and B de Bias organise jeudi 25 juin la première édition de V and B fête l été. Au programme : DJs, food trucks, bars à cocktails, thème Ibiza et ambiance électro. Près de 1000 personnes sont attendues pour cette soirée gratuite qui vise à dynamiser la vie nocturne du Villeneuvois.

Jeudi 25 juin, le bar V and B de Villeneuve-sur-Lot, situé route de Bordeaux à Bias, organise la première édition de V and B fête l été.

DJs, food trucks, bars à cocktails et à shooters, thème Ibiza et ambiance électro sont au programme de cette soirée qui prévoit de rassembler entre 700 et 1000 fêtards. Derrière cet événement festif et populaire, l équipe de l établissement affiche l ambition claire de dynamiser les soirées du Villeneuvois et de faire de l établissement un lieu incontournable de la vie locale. Le parking situé à l arrière du V and B de Bias accueillera ce grand événement festif.

DJs, food trucks, bars à cocktails et à shooters, thème Ibiza et ambiance électro : l enseigne lance cette nouvelle manifestation estivale. Entre 700 et 1 000 personnes sont attendues, si la météo est favorable. Le V and B villeneuvois n en est pas à son coup d essai dans l organisation de soirées festives.

Depuis plusieurs années, l établissement organise déjà des rendez-vous qui attirent plusieurs centaines de personnes, notamment sa feria lors de la Feria agricole et gourmande de Villeneuve-sur-Lot, son anniversaire, la Saint-Patrick ou encore l Oktoberfest. Le bar est également devenu un endroit très prisé pour les sorties du jeudi soir. C est une volonté de notre part de faire de grosses soirées parce qu on aime faire plaisir à nos clients, tout simplement, et que ça fonctionne.

Et le client nous le rend très bien. Nous avons aussi des patrons qui sont ouverts à ce sujet-là, qui veulent justement marquer l esprit des clients dans ce style de soirée-là, explique Cédric Pouzet, responsable bar et animation. Le désir d organiser des soirées aussi populaires a véritablement pris une autre dimension lors des dix ans du magasin. Une première grande fête en extérieur qui a servi de révélateur.

Ça avait pris un engouement pas possible. Depuis, on a décidé de continuer comme ça et les clients en sont friands, affirment Cédric Pouzet et Aurélie Aumaitre, responsable du V and B de Villeneuve-sur-Lot. À terme, la jeune et dynamique équipe, dont les trois membres sont originaires du Villeneuvois, espère que V and B fête l été s inscrira durablement dans le calendrier festif du Grand Villeneuvois.

On a mis le budget pour que cette soirée soit au niveau de notre feria, déclarent Cédric Pouzet et Aurélie Aumaitre. L objectif n est pas forcément de gagner beaucoup d argent. On veut que les gens passent une super soirée, marquer leur esprit. On veut que les gens se disent : V and B est capable de faire ça.

Et qu ils aient envie de revenir les jeudis suivants. On souhaite vraiment être le bar de Villeneuve. La seule chose qui peut nous faire peur, entre guillemets, c est que, le lendemain, le Garorock commence à Marmande. Pour l équipe de l établissement, composée de jeunes professionnels, le succès rencontré par ces événements confirme l existence d une véritable demande dans le secteur.

Quand il y a quelque chose à Villeneuve, les gens jouent le jeu. Ils ont besoin de cette dynamique-là, de sortir, de souffler, observe le responsable animation. Si le succès de V and B fête l été est au rendez-vous, d autres projets pourraient voir le jour dans les mois à venir. Une preuve supplémentaire que l établissement entend poursuivre son rôle d animateur de la vie nocturne locale.

Pour cette première édition, une dizaine de personnes seront mobilisées pour accueillir le public. Deux DJs - DJ SLVSTAGE pour le warm-up et Benju Prod avec son concept Ibiza Xperience - se succéderont aux platines dans une ambiance électro inspirée des célèbres soirées d Ibiza, accompagnés de danseuses. Ils se produiront au sommet du container emblématique du V and B, offrant ainsi une scène surélevée visible de l ensemble du public.

Décorations thématiques, ambiance estivale, danseuses et programmation musicale électro viendront transformer les extérieurs du V and B en véritable club à ciel ouvert. Deux food trucks assureront la restauration tandis que plusieurs partenaires de la chaîne tiendront des stands. Les participants pourront également profiter d un bar à cocktails et d un bar à shooters.

Pratique : V and B fête l été, jeudi 25 juin de 18 heures à minuit, sur le parking arrière du V and B de Bias, 771 avenue de Bordeaux. Entrée gratuite. Informations sur les réseaux sociaux de l établissement. Cet événement promet d être un temps fort de la saison estivale dans le Villeneuvois, renforçant la réputation du bar comme acteur central de l animation locale.

Avec une programmation soignée et des moyens conséquents, l équipe espère attirer un public nombreux et varié, désireux de profiter d une soirée unique en plein air. Les retours positifs des précédentes manifestations laissent présager un succès pour cette nouvelle initiative, qui pourrait bien devenir un rendez-vous incontournable de l été dans la région





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