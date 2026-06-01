Uzès : une fillette de 3 ans disparue, enquête en cours

Une fillette de 3 ans est disparue au Gard, la gendarmerie a ouvert une enquête et un appel à témoins a été lancé

Un drame arrive à Uzès , une commune du Gard , l'est de la France. Une fillette de 3 ans est disparue, ce qui a poussé la gendarmerie à ouvrir une enquête pour "disparition inquiétante".

Les forces de l'ordre ont déployé un vaste dispositif de recherche dans la zone, en y incluant la section de recherches de Nîmes et la brigade de recherche de Bagnols-sur-Cèze. Même si les autorités n'ont pas confirmé le contexte de cette disparition, un appel à témoins a été lancé pour tenter de retrouver la petite fille. Cette affaire a soulevé l'inquiétude dans la communauté locale et les médias se sont emparés de l'actualité.

Dans le même temps, les parents de la fillette sont dans la détresse et se sentent impuissants face à cette situation. La disparition de la fillette de 3 ans est un événement difficile à comprendre et la gendarmerie travaille activement pour trouver des indices qui pourraient permettre de la retrouver. Les habitants d'Uzès sont unis face à cette tragédie qui a frappé leur communauté.

Des recherches sont menées jour et nuit pour tenter de retrouver la fillette, qui a disparu près de son domicile. La gendarmerie a appelé à témoins les habitants de la région pour les aider à retrouver la fillette, ce qui a suscité une grande émotion dans la population locale. Malgré les efforts de la gendarmerie, la fillette de 3 ans reste introuvable, ce qui a aggravé l'inquiétude de la famille et de la communauté.

Les médias se sont emparés de cette affaire et diffusent continuellement des informations à la population pour essayer de retrouver la fillette. L'opinion publique est également mobilisée pour aider les forces de l'ordre à rechercher la fillette. Le dossier de la disparition de la fillette de 3 ans est un cas difficile qui oblige la gendarmerie à utiliser toutes les ressources à sa disposition pour retrouver les indices qui pourraient permettre de retrouver la petite fille.

Les recherches se poursuivent et les habitants d'Uzès continuent de faire l'impasse pour essayer de retrouver la petite fille





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