USM : septième place au tiers du championnat de Pro D2

Après dix journées, l'USM de Yvan Reilhac et Hugo Zabalza compte 25 points et une septième place en Pro D2. Trois réceptions à Sapiac décideront de sa course à la qualification.

L' USM de Yvan Reilhac et Hugo Zabalza reste sur une victoire face au SUA à Sapiac en 2025, sur le score de 36-14. Au tiers du championnat de Pro D2, le bilan du club tarn-et-garonnais est contrasté, avec une septième place au classement. Le bloc qui s'annonce jusqu'aux fêtes de fin d'année sera déterminant.

Deux derbies figurent au programme de ce troisième bloc, ainsi que quatre adversaires qui jouent eux aussi la qualification. Les joueurs montalbanais savaient qu'ils seraient attendus au tournant. Après une relégation du Top 14, la pression accompagne chaque déplacement, mais le club évolue désormais en Pro D2.

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Un bilan contrasté avec une septième place au classement

Avec six victoires pour quatre défaites, 25 points au compteur et une septième place, l'USM se trouve à un petit point du 6e, Aurillac. Le club reste donc dans la zone de qualification à mi-parcours, sans avoir encore levé toutes les interrogations sur ses capacités réelles.

Les chiffres mettent toutefois en évidence certaines fragilités. L'USM a inscrit 247 points et en a encaissé 325, soit une différence de -78. Ce déficit traduit les difficultés de l'équipe lorsqu'elle joue loin de ses bases, notamment lors des déplacements à Soyaux-Angoulême (45-7), à Dax (54-28) et à Aurillac (60-8).

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Des déplacements difficiles et un Sapiac solide

À domicile, Sapiac demeure un véritable point d'appui pour l'USM. Le club s'est imposé face à Brive (32-24), puis face à Oyonnax (24-23), avant de venir à bout de Narbonne (33-28). Ces succès ont permis à l'équipe de maintenir sa place dans le haut du classement malgré les revers à l'extérieur.

Le staff tarn-et-garonnais et les joueurs en sont conscients : cette dynamique ne suffira probablement pas à elle seule. L'USM doit progresser à l'extérieur pour espérer se situer durablement parmi les équipes qualifiables.

Trois réceptions décisives à Sapiac jusqu'à Noël

Le calendrier de ce troisième bloc comprend trois réceptions pour deux déplacements. Le premier rendez-vous, face à Agen, donnera le ton. Les Lot-et-Garonnais pointent un petit point derrière l'USM au classement, et une victoire agenaise pourrait peser sur le moral montalbanais. L'équipe de Montauban est affaiblie par plusieurs absences, ce qui rend la rencontre encore plus importante.

Les rencontres entre ces deux voisins ne sont jamais anodines. Les supporters gardent en mémoire la transformation en coin de Thomas Vincent en 2024, qui avait fait basculer le match sur le score de 27-26 en faveur d'Agen. À l'inverse, l'USM a remporté ses trois dernières venues à Armandie, ce qui en fait un terrain de confiance pour le club.

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Le déplacement suivant conduira l'USM chez le leader de Provence rugby, le vendredi 27 novembre à 21 heures. Ce leader, toujours invaincu, pourrait le rester en s'imposant d'abord à Grenoble ce vendredi. Au vu des capacités des Montalbanais à s'exporter, la rencontre s'annonce très compliquée.

Le vendredi 4 décembre, l'USM retrouvera Sapiac pour recevoir Valence-Romans à 19 h 30. Les Drômois, eux aussi à 23 points et dans la course à la qualification, se seront déplacés à Nice ce vendredi et auront accueilli Aurillac auparavant. Le vendredi 11 décembre à 19 heures, l'USM se rendra à Colomiers pour un nouveau derby, qui pourrait s'avérer décisif pour le club columérin, également à 23 points.

Le dernier match du bloc, face à Nice, semble sur le papier le plus abordable. Il est prévu fin décembre, normalement le vendredi 18 décembre. À Noël, l'USM saura si elle dispose des ressources nécessaires pour viser durablement le haut du classement de Pro D2.