USB : vers un derby crucial à Villeneuve-sur-Lot

Après une défaite lourde à Riom, l'USB se dirige vers un derby crucial à Villeneuve-sur-Lot. La rencontre aura une dimension particulière car elle sera le premier d'une série de trois derbies consécutifs.

Après sa défaite cinglante à Riom , l' USB se rend à Villeneuve-sur-Lot dimanche 16 février, avant de rencontrer Vergt et Belvès. La place bergeracoise n'a cédé qu'une seule fois, en octobre, lors de la 6e journée de la première phase (13-17). Bergerac craint donc particulièrement ce court déplacement dans le Lot-et-Garonne, premier (avant Vergt et Belvès) d'une série de trois derbies consécutifs.

En recevant un équipe relégable, dimanche 16 février, Vergt pourrait assurer son maintien presque à coup sûr en cas de victoire. « Nous irons avec beaucoup d'humilité, assure Renaud Delmas. Ils savent comment nous battre, ils ont trouvé les clés au match aller, en marquant chaque fois qu'ils sont venus près de notre ligne. À nous de trouver les solutions en conjuguant la volonté dans le combat et le pragmatisme. ». « Nous devrons montrer un tout autre visage, reconnaît Delmas. En Auvergne, nous avons fait un non-match, poursuit le coach. On a subi sans savoir se réveiller. Riom avait bien préparé la rencontre. Le score est sévère pour nous mais leur victoire est méritée, ils ont bien joué le coup ! » Les Sangliers sont dans une bonne dynamique. Ils ont l'occasion de la confirmer en recevant Lormont, dimanche 16 février. L'entraînement de mardi 11 devait d'abord permettre de digérer cette déconvenue, avant de basculer dans la préparation de la rencontre suivante. « Ce sera un match comme les autres », estime Delmas. Redresser la barre chez le voisin lot-et-garonnais serait assurément le meilleur moyen d'aborder la suite du championnat plus sereinement. Car Decazeville, en embuscade à la troisième place à trois points des Bergeracois, a largement la capacité à venir leur chiper le rang de dauphin. « Physiquement, on est bien, assure le coach, mais il faut qu'on soit capables de reproduire les performances. » Un succès bergeracois à Villeneuve conforterait le rang au classement et remettrait en confiance le groupe.Racca, Chevalier, Labadie, Fonteille, André, Feltman, Pizzio, Marty, Talia Uli, Paviot, Chauveau, Casagrande, Rouget, Gaspard, I. Gacem, Lajonie, Dheure, J. Gacem, Chapon, Leonardi, Ferraz, Auzard, Labat, Romieu, Gipoulou, Fauverte.





