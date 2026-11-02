US Montreal bat XV de la Save 14-8 for first win

The US Montreal rugby team secured its first victory of the season with a narrow 14-8 win over the XV de la Save on November 1st.

Ce dimanche 1er novembre, l'US Montréal a remporté une victoire cruciale en battant le XV de la Save sur le score de 14 à 8. Ce succès marque le premier gain de la saison pour l'équipe gersoise, qui retrouvait ainsi le chemin des vestiaires heureux après une série difficile. Le match s'est joué au stade André-Daubin, devant des supporters soulagés de voir leur équipe en reprendre confiance.

Un contexte de reconstruction pour le XV de la Save

Le XV de la Save se présentait dans ce match avec une dynamique quelque peu troublée. Huitième ou neuvième au classement, le club haut-garonnais a connu un début de saison perturbé par un report de match et des mouvements importants au sein de sa direction. Cependant, l'arrivée de quatre nouveaux dirigeants a insufflé une nouvelle énergie. Ces derniers misent sur la jeunesse montante tout en s'appuyant sur quelques joueurs expérimentés recrutés en début d'année. Cette stratégie commence à porter ses fruits, comme en témoigne la victoire précédente obtenue face au Bas Armagnac RC, sur le score de 22 à 15.

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La domination initiale de l'US Montreal

L'US Montréal, également classée neuvième, avait à cœur de se racheter après sa lourde défaite face à Carbonne-Longages, qui l'avait privé de points. Dès les premières minutes, les deux équipes se sont observées avant que les locaux ne prennent progressivement les commandes. Ils ont imposé leur jeu offensif dans le camp adverse. Cette domination s'est concrétisée par une première pénalité réussie par Talhaoui. À la dix-huitième minute, Segond a permis au XV de la Save de revenir à hauteur grâce à une pénalité, mais les Gersois ont repris l'avantage avant la mi-temps.

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Une fin de match disputée et victorieuse

Avant la pause, l'écart s'est creusé avec une nouvelle réussite au pied de Talhaoui, suivi d'un essai inscrit à la trente-cinquième minute par Margoum. Les locaux menaient donc onze à trois aux agrumes, rassurant ainsi leurs supporters. Au retour des vestiaires, le scénario a changé. Les Haut-Garonnais, volontaires et offensifs, ont repris l'initiative face à des Montréalais qui perdaient progressivement leur maîtrise du jeu. Le relâchement des locaux et une succession de maladresses ont permis au XV de la Save de multiplier les offensives.

Les efforts des visiteurs ont payé à la cinquante-septième minute avec un essai de Pellegrino, relançant le suspense. La fin de rencontre a été particulièrement disputée. Sous la pression adverse, les Montréalais ont dû s'employer pour préserver leur avance. À la quatre-vingtième minute, Talhaoui a inscrit une nouvelle pénalité décisive, permettant à son équipe de s'adjuger cette première victoire de la saison. Le score final s'est donc figé à 14 pour 8, offrant un soulagement considérable aux Gersois et à leur staff technique.