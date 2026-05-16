US Montauban's Fred Quercy discusses his team's struggles in Pro D2

Following their relegation to Pro D2, US Montauban's captain, Fred Quercy, discusses the team's consecutive 16th loss, their struggles, and the need for belief to overcome a season of losses and points toppling.

Officiellement reléguée en Pro D2 depuis une semaine, l’US Montauban continue son chemin de croix et a aligné une 16e défaite consécutive cette saison, la plus lourde à domicile, face au Stade Français (25-73).

Avec une seule victoire au compteur, qui remonte au 25 octobre face à Perpignan, plus de 50 points encaissés en moyenne par match, le capitaine de l’équipe Fred Quercy aborde de manière franche et crûe comment lui et le groupe vivent ces longs mois ponctués des mêmes résultats à chaque fois. Je ne sais pas si c'était le match qu'on allait gagner aujourd’hui, mais moi c'est le message que j'essayais de faire passer avant le coup de sifflet, de leur dire qu'il ne faut pas être fataliste, il faut y croire, il faut se le donner.

De toute façon, on sait que si on perd, ça ne changera rien. Donc autant essayer de faire quelque chose, de se faire plaisir, d'essayer de créer un truc, d'essayer de changer quelque chose, d'essayer de donner une victoire à tout le monde ici. Se la donner à nous, parce que c'est bien de regarder les matchs, mais c'est un peu plus dur de les subir.

Donc c'est pour ça que ça aurait été bien que le score était moins lourd, je pense





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