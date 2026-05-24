US-Iran Conflict: Progress Made in Negotiations, but Nuclear Issue Remains

The US and Iran are seeking to finalize an agreement to end the conflict in the Middle East, with President Trump describing it as a largely negotiated compromise. The agreement would allow ships to pass through the Strait of Hormuz again, a vital waterway for global trade, and ease sanctions on Iran. However, the sensitive nuclear issue will be addressed in future negotiations. On the Lebanese front, despite the ceasefire in effect since April 17, Israeli forces continue to carry out raids and evacuation calls in the southern part of the country, where Hezbollah, an Iranian-backed group, is active.

Le président américain, Donald Trump, a annoncé ce dimanche que les Etats-Unis et l'Iran cherchaient à finaliser un accord pour mettre fin au conflit en Moyen-Orient, évoquant un compromis largement négocié.

Selon les médias américains, cet accord permettrait aux navires de franchir à nouveau le détroit d'Ormuz, vital pour l'économie mondiale, et assouplirait les sanctions pesant sur l'Iran. Cependant, la question du nucléaire serait renvoyée à des négociations ultérieures. Sur le front libanais, en dépit du cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril, l'armée israélienne multiplie les raids et appels à évacuer dans le sud du Liban.

Le Pakistan espère accueillir très bientôt une nouvelle séance de négociations de paix entre les représentants des deux pays, tandis que le Premier ministre Shehbaz Sharif a déclaré que le Pakistan poursuivra ses efforts de paix avec la plus grande sincérité. Le projet d'accord largement négocié avec l'Iran et sous réserve d'être finalisé inclut la réouverture du détroit d'Ormuz, a précisé le président américain dans un message sur sa plateforme Truth Social.

Sa publication est intervenue après une discussion téléphonique avec de nombreux dirigeants d'Etats du Golfe, mais aussi de Turquie, d'Egypte, de Jordanie et du Pakistan. Donald Trump a également déclaré avoir discuté avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou dans un appel séparé qui s'est selon lui bien passé.

Les médias américains ont fait état ces derniers jours de stratégies divergentes entre Donald Trump et son allié israélien, le premier poussant pour une solution diplomatique tandis que le second souhaiterait reprendre les combats





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