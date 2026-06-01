The director of a prominent environmental research center in Boulder, Colorado, expresses concern about the impact of budget cuts and attacks on climate science, which he believes pose a threat to American interests. He also mentions the dismantling of the National Center for Atmospheric Research (NCAR) and federal funding cuts for scientific research.

Ce que les gens voient, c'est un gouvernement qui dit (vos recherches) "ça ne compte pas, c'est une supercherie"", déplore le directeur d'un influent centre de recherche sur l'environnement à Boulder, dans le Colorado.

Waleed Abdalati, directeur d'un centre de recherche sur l'environnement, alerte sur les conséquences des coupes budgétaires et des attaques contre la science du climat qui mettent en péril les intérêts américains, assure dans un entretien. Cet ancien scientifique en chef de la Nasa s'inquiète du démantèlement du Centre national de recherche sur l'atmosphère (NCAR) et des coupes claires menées par l'État fédéral dans les financements scientifiques. Le réchauffement climatique, une "grande arnaque" ?

Le monde répond à Donald Trump, la Chine en tête. Alors que Donald Trump fustige la lutte contre le dérèglement climatique, la Chine entend se positionner en leader lors d'un mini-sommet à New York. Le CIRES, le centre de recherche de quelque 900 personnes dirigé par Waleed Abdalati sur le campus de l'université du Colorado, a été directement touché.

De février à mi-avril, le financement par l'État fédéral du GML, laboratoire de référence pour la collecte de données sur l'atmosphère, a été gelé. Quarante-deux personnes étaient sur le point d'être licenciées, avant que les fonds ne soient finalement débloqués, sans doute après l'intervention de parlementaires.

On m'a dit que cette décision venait du Bureau du budget (de la Maison Blanche), dont le directeur a été très clair dans le passé sur ce qu'il estime être sa responsabilité de s'assurer que l'argent dépensé corresponde aux priorités du président. Mais le problème, c'est que le Congrès avait affecté cet argent. Que le gouvernement, avec son propre avis, prenne le pas sur les décisions parlementaires, ce n'est pas comme ça que ça marche !

Les gens ne peuvent plus recruter des doctorants. Ils doivent licencier les techniciens qui font tourner les laboratoires. La Fondation nationale pour la science n'étudie pas les demandes de financements aussi rapidement qu'avant. Tout cela ralentit la recherche.

L'histoire a montré que notre compétitivité nationale était liée à notre force dans les sciences, l'ingénierie, la recherche. Mettre tout cela en danger, c'est menacer nos intérêts nationaux. À un moment où la Chine, par exemple, accroît ses dépenses de recherche. Cela m'inquiète





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