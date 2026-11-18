Profitez d'une remise exceptionnelle sur l'enceinte UE Boom 4 d'Ultimate Ears chez Amazon. Cette enceinte Bluetooth, certifiée IPX7, est proposée à un tarif record avant le Black Friday.

L'enceinte Bluetooth portable UE Boom 4 d' Ultimate Ears atteint aujourd'hui son prix le plus bas du mois chez Amazon. Cette réduction stratégique se place dans le cadre des offres pré- Black Friday, offrant une opportunité majeure pour les acheteurs souhaitant acquérir ce produit haut de gamme.

Offre commerciale et réduction record sur Amazon

Le coloris Noir de l'enceinte UE Boom 4 est actuellement affiché à 78,60 euros sur la plateforme de vente en ligne d'Amazon. Le vendeur précise qu'il assure directement la commercialisation et l'expédition de l'article pour cette transaction spécifique. Ce prix final constitue une économie significative pour le consommateur final.

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Le montant de 78,60 euros est inférieur de 13,10 euros au prix le plus bas observé au cours des trente derniers jours, qui s'établissait à 91,70 euros. Cette marge de réduction permet au prix de se rapprocher considérablement du tarif conseillé officiel. Le prix de vente conseillé indiqué par le fabricant pour ce modèle reste fixé à 119,99 euros.

Performance sonore et robustesse technique du produit

L'enceinte UE Boom 4 diffuse un son à 360 degrés, une caractéristique technique majeure mise en avant par la marque. Les basses sont annoncées comme profondes et précises par Ultimate Ears. Cette technologie audio vise à garantir une expérience sonore immersive quel que soit l'angle d'écoute de l'utilisateur.

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Le dispositif est certifié IPX7, ce qui signifie qu'il est totalement étanche. Selon les spécifications d'Ultimate Ears, l'enceinte flotte sur l'eau et résiste aux chutes depuis une hauteur de jusqu'à 1,5 mètre. Cette robustesse physique garantit une longévité accrue dans des environnements extérieurs ou aquatiques.

La batterie interne offre jusqu'à 15 heures d'écoute autonome par charge complète. La portée du signal Bluetooth atteint 45 mètres, permettant une liberté de mouvement étendue. Un bouton dédié, nommé le Magic Button, permet de contrôler la lecture, la mise en pause ou le passage au morceau suivant.

Fonctionnalités avancées et matériaux durables

Le bouton Magic Button permet également de lancer des playlists directement depuis des services de streaming. Sur les appareils Android, il est compatible avec Amazon Music. Sur les systèmes iOS, il fonctionne avec Apple Music. Cette intégration simplifie l'accès rapide au contenu musical favori.

Via l'application officielle Ultimate Ears Boom, la fonctionnalité PartyUp permet de coupler plusieurs enceintes. Cette fonction s'applique à diverses gammes de la marque, incluant les modèles Boom, Megaboom, Everboom, Epicboom et Hyperboom. Cette synchronisation multi-enceintes élargit la couverture sonore.

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Sur le plan environnemental, les pièces en plastique de l'enceinte contiennent au moins 52 % de plastique recyclé, d'après le fabricant. Cette composition répond aux exigences croissantes de durabilité des produits électroniques grand public. L'engagement écologique fait partie intégrante des spécifications de production actuelles.

Retours clients et bilan de l'expérience utilisateur

Amazon affiche une note moyenne de 4,5 sur 5 basée sur 524 évaluations pour l'ensemble des coloris disponibles. Les acheteurs saluent unanimement un son jugé impressionnant au regard de la taille réduite de l'enceinte. La solidité du boîtier et sa capacité à flotter constituent des atouts majeurs cités dans les avis.

Néanmoins, certaines critiques pointent un volume maximal jugé un peu limité par certains utilisateurs. Malgré cette réserve mineure, la réputation de l'enceinte UE Boom 4 reste globalement très positive. La combinaison de la qualité audio, de la résistance et de la mobilité continue de satisfaire une large base d'utilisateurs fidèles à la marque Ultimate Ears.