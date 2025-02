UrbanSoccer Reprend le Complexe de Avignon

UrbanSoccer, le leader français du football à 5, annonce la reprise du complexe de Avignon, composé d'un terrain couvert, d'un terrain extérieur et de deux terrains de padel. Le centre rouvrira au printemps après une phase de travaux pour offrir des installations haut de gamme.

UrbanSoccer, le leader français du football à 5 (avec une part de marché de 25% et un chiffre d'affaires de 48 millions d'euros) qui possède 270 terrains, dont 35 exploités directement, vient d'annoncer la reprise du complexe situé route de Saint-Saturnin à Avignon. Ce complexe appartenait jusqu'à présent à l'entreprise avignonnaise Monplaisir ball concept.

Composé d'un terrain couvert, d'un terrain extérieur et de deux terrains de padel, le centre rouvrira au printemps, entre mai et juin, après une phase de travaux visant à offrir des installations haut de gamme conformes aux normes de qualité d'UrbanSoccer, explique un représentant de l'entreprise.Le football à 5, variante du football traditionnel pratiquée sur un terrain plus petit et clôturé, apparue au Brésil dans les années 1940, a connu une explosion de popularité ces dernières années en France. Selon une étude publiée en juin 2024 par la Fédération française de football et l'Union sport & cycle, 1,5 million de Français pratiquent cette activité au moins une fois par semaine sur plus de 800 terrains.





