Updated News Text for L’After Foot Program

The updated news text for the L’After Foot program is a mix of different topics related to football, including the process behind Neymar's selection, the response regarding Ronaldo's absence in the Portugal national team, and the discussion on Neymar's significance in the Brazil national team, as well as the celebration of L’After Foot's 20th anniversary.

Roberto, supporter brésilien, pense que le fait de sélectionner Neymar est avant tout politique. Kevin assume de vouloir voir le Portugal sans Ronaldo tout en estimant que la présence de Neymar est indispensable pour le Brésil.

– 19/05LS’After Foot, l’émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de “Génération After”, de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l’After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l’“After Live” s’installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d’Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l’After et prend les commandes de l’émission les vendredis et samedis. David pense que la sélection de Neymar va permettre de décharger Vinicius et Raphinha de pression.

Władysław trouve que l’apport de Neymar ajoute de la magie à cette Coupe du Monde. – 19/05 L’After Foot, l’émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison





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