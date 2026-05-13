The passage provides an update on the Technival Ascension Gathering, which could take place in Occitanie, particularly in the Hérault region, over a three-decade period. It describes the 'chat et de la souris' game between authorities and attendees, the installation of barricades, authorities warning of possible affluence, and tension among various parties involved. Updates on safety measures and preparations for the event, particularly in Hérault, are also provided.

Le Teknival de l'Ascension, qui pourrait rassembler plusieurs milliers de personnes dans l'Hérault, Occitanie, se disputera-t-il le mercredi 13 mai à 20 h ? Voici une mise à jour sur ses dernières étapes, les autorités y effectuant des préparatifs, sans que leur localisation soit encore déterminée.

Les municipalités, en particulier dans l'Hérault, sont prêtes pour la préemption de tout événement, comme l'alerte szombal marée, entraînant la mise en place de blocs de roche et d'autres mesures de sécurité, pour empêcher toute intrusion. De même, des autorités affirment que plusieurs communes pourraient être touchées à partir de 2023 s'il y a affluence. La question majeure est de l'affluence et de la capacité de maintenir la sécurité pendant cette période.

Enfin, une série de manifestationsratornelles, en particulier autour du Technival 1er mai, ont déjà indiqué une montée en température des tensions et les préparatifs dans ce secteur, avec un projet de loi en préparation plus répressif





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