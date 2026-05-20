Universités de Cergy, Paris : plateforme pour signaler violences sexuelles ou harcèlement

Etudiants et étudiantes de l'université peuvent désormais dénoncer toutes les violences sexuelles ou tout type de harcèlement en utilisant une plateforme spécialement conçue pour cet objectif.

Etudiants et étudiantes de Cy Cergy Paris Université peuvent désormais dénoncer toute violence sexuelle ou toute situation de harcèlement en se rendant sur une plateforme dédiée.

Etudiants et étudiantes ainsi que personnels de Cy Cergy Paris Université, la fac de Cergy-Pontoise, peuvent désormais signaler toute violence sexuelle ou toute situation de harcèlement en se rendant sur une plateforme spécialement dédiée. ©Illustration/Adobestock Comme il est indiqué sur le site de l'université, la plateforme est également accessible aux étudiants et étudiantes de la fac de Cergy-Pontoise.

Avec cette plateforme, l'université se dote d'un outil clair et accessible pour permettre à chacune et chacun de signaler des situations de discrimination, de harcèlement ou de violence. Il s'agit de garantir un cadre d'écoute indépendant, sécurisé et respectueux des personnes, et de renforcer notre capacité collective à prévenir, accompagner et agir face à ces situations, indique Laurent Gatineau, le président de CY Cergy Paris Université. Pour encourager les signalements, l'université garantit anonymat, confidentialité et sécurité.

CY Cergy Paris Université s'engage ainsi à protéger les victimes contre toute forme de représailles. La plateforme permet de déposer un signalement en plus de 10 langues, que l'on soit victime ou témoin de faits de violences ou de discriminations, précise Stefania Marcassa, porteuse du projet et chargée de mission égalité femmes-hommes à CY Cergy Paris Université.

Les signalements sont pris en charge par des écoutants spécifiquement formés, sans lien pédagogique ni hiérarchique avec les personnes concernées, garantissant ainsi l'indépendance du dispositif et la protection des testimonies. Tout au long du processus de signalement, des soins psychologique et Springer sont proposés, si besoin. Il est également remarqué que, si tout s'est bien passé et que le signalement ne requiert pas une intervention plus approfondie, l'université peut prendre des mesures jusqu'à la clôture du dossier.

Vient ensuite une orientation et un accusé de réception sont adresse sous 48 à 72 heures. En fonction du statut de la personne signaleuse, le signalement est orienté vers le service de santé étudiante ou la direction des ressources humaines du personnel. Un entretien d'écoute pouvant aller jusqu'à une formation supplémentaire par binôme d'écoute est obligatoire.

Dans le cas où tout s'est bien passé et que le signalement est similaire un incident passé, les suites peuvent être la fermeture du dossier sans plus de conséquences ou l'ouverture d'une enquête administrative. En fonction des cas, des mesures conservatoires peuvent être prises, comme une interdiction d'accès ou l'orientation vers les services compétents





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cy Cergy Paris Université Signalement Violence Harcèlement Platform Discrimination

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cours à distance sans électricité: les étudiants cubains voient leurA Punta Brava, un quartier de la périphérie de La Havane, Alejandro Benitez, étudiant en quatrième année d'architecture, n'a pas dormi normalement depuis presqu...

Read more »

Cours à distance sans électricité: les étudiants cubains voient leur 'futur hypothéqué'Cours à distance sans électricité: les étudiants cubains voient leur 'futur hypothéqué'

Read more »

Friperie éphémère à Lille (Nord) : étudiants ouvrent une friperie solidaire dans leur écoleCinq étudiants âgés de 18 à 20 ans, inscrits en cycle Bachelor, ouvrent une friperie éphémère dans leur école à Lille (Nord) le jeudi 21 mai 2026. L'événement est ouvert à tous et vise à sensibiliser sur la surconsommation chez les jeunes, notamment à travers les vêtements et l'alimentation.

Read more »

En Russie, les universités promettent des frais de scolarité gratuits et jusqu’à 70.000 dollars aux étudiants qui veulent bien devenir pilotes de drone sur le front ukrainienDans une guerre qui coûte beaucoup en hommes et en matériel, la Russie a besoin de forces vives, surtout dans les unités de drones, devenues essentielles dans le conflit. Pour ce faire, elle mise sur le recrutement direct dans les universités, en promettant des sommes importantes et la prise en...

Read more »