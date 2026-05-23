United States Military Exercise in Venezuela Stirring Controversy

Five months after the capture of Venezuelan President Nicolas Maduro, onlookers were divided between curiosity and criticism as US military helicopters visited and landed at the US embassy in Caracas during an evacuation drill. The incident marked the second official visit by US General Francis Donovan, who arrived as part of a military exercise organized to enhance the US military's rapid response capabilities. The US has been trying to strengthen its influence in the region after cutting military ties with Venezuela during the presidency of Hugo Chávez.

Cinq mois après la capture du président Nicolas Maduro, des Vénézuéliens étaient partagés samedi entre curiosité et critiques en observant des hélicoptères américains survoler et atterrir à Caracas, pour un exercice aérien d'évacuation de leur ambassade.

C'est'quelque chose d'inédit', affirme Augusto Perez, ingénieur de 70 ans, qui faisait partie des dizaines de riverains et curieux qui ont regardé et filmé, samedi, l'atterrissage dans l'enceinte de l'ambassade de deux aéronefs militaires Bell Boeing MV-22B Osprey. Le bruit de leurs hélices a retenti dans les environs du quartier aisé de l'est de Caracas où se trouve la representation diplomatique americana.

Dans un des helicoptres se trouvait le general Francis Donovan, chef du commandement militaire americain pour l'Amerique latine et les Caribees (Southcom) qui marquait samedi sa deuxieme visite officielle dans le pays. L'attaque du 3 janvier comprenait notamment des survols d'avions et d'helicoptres americans avec des bombardements de nombreux points de la capitale et de villes environnantes. L'operation a seme la panique a Caracas et dans les environs, et fait pres de une centaine de morts, dont des civils.

Je veux voir comment ils atterrissent', raconte M. Perez, depuis un belvedere ou s'etaient masses residents et journalistes. Vers 10h30 locales (14h30 GMT), les deux aereaux militaires se sont approche de la representation diplomatique des Etats-Unis, a constate une equipe de l'AFP. Leur atterrissage sur le parking de l'ambassade a soulevue poussiere et feuilles. En 56 ans, c'est la premiere fois que je vois ca', commente Franco Di Prada, un habitant du quartier.

Selon l'ambassade americaine, il s'agit d'un'exercice militaire'. Garantir la capacite de reponse rapide de l'armee est un element clef de la preparation de la mission, tant ici au Venezuela que dans le monde entier', ecrit l'ambassade sur les reseaux sociaux. Le Venezuela avait annonce jeudi qu'il avait autorise l'exercice, devenant des critiques au sein d'une partie des militants pro-pouvoir, qui restent hostiles aux Etats-Unis.

Une poche de militants ont ainsi manifesté samedi dans l'ouest de Caracas avec le slogan'Non a l'exercice yankee' ecrit sur un drapeau du Venezuela. Rita Gonzalez, interprete de 28 ans, rejette'l'ingérence militaire' des Etats-Unis, disant toutefois comprendre l'autorisation allouee par les autorites. Malheureusement, notre gouvernement a un pistolet sur la tempe, il ne faut pas oublier qu'ils ont enleve notre president', souffle-t-elle.

Tous ceux qui se sont reuni sont'mecontents face a l'action militaire de l'ambassade des Etats-Unis ici au Venezuela', dit Ines Vivas, professeur d'universite de 69 ans. Nous sommes en etat de guerre depuis le moment ou ils nous ont bombardes', a-t-elle ajoute





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Venezuela General Francis Donovan US Military Exercise Rapid Response Capabilities Military Exercises

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