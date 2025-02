Unité Européenne face aux Défis de Sécurité

Jean-Noël Barrot appelle à la prudence face aux déclarations alarmistes et annonce une réunion d'urgence des dirigeants européens à l'Élysée pour discuter de la sécurité européenne.

Jean-Noël Barrot, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, a appelé à la prudence dimanche 16 février, exhortant à ne pas céder à l' intimidation face aux déclarations qui circulent de part et d'autre. « Il faut garder son sang-froid et ne pas se laisser emporter, intimider par les déclarations qu’on entend à droite et à gauche », a-t-il déclaré.

« Seuls les Ukrainiens peuvent décider d’arrêter de combattre, et nous les soutiendrons tant qu’ils n’auront pas pris cette décision ». Dans un communiqué suivi, il a annoncé que le président de la République réunirait les principaux pays européens ce lundi 17 février pour des discussions portant sur la sécurité européenne. « Un vent d’unité souffle sur l’Europe tel qu’on ne l’avait peut-être pas ressenti depuis la période Covid », a-t-il affirmé.La rencontre aura lieu à l'Élysée et rassemblera des personnalités clés du paysage politique européen. Parmi les participants figurent Emmanuel Macron, le Premier ministre anglais Keir Starmer, le chancelier allemand Olaf Scholz, la présidente du conseil italien Giorgia Meloni, le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, le Premier ministre des Pays-Bas Dick Schoof, ainsi que la Première ministre du Danemark Mette Frederiksen. Ursula Von der Leyen, la patronne de la Commission européenne, et Mark Hutte, le secrétaire général de l'OTAN, seront également présents.Cette réunion intervient dans un contexte international tendu, marqué par les tensions entre la Russie et l'Ukraine et les déclarations controversées du vice-président américain James David Vance lors de la conférence sur la Sécurité à Munich. Le discours hostile de Vance, critiqué par les Européens, a alimenté les craintes d'une rupture dans la relation transatlantique. Un conseiller du président français a souligné la nécessité pour les Européens de renforcer leur sécurité collective face à l'aggravation de la situation en Ukraine et aux déclarations des dirigeants américains. Cette rencontre intervient également après des inquiétudes européennes suscitées par les initiatives de Donald Trump concernant la Russie, notamment son souhait de réintégrer la Russie au G7. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a exprimé sa position ferme sur le sujet, déclarant qu'une telle réintégration était « inimaginable aujourd’hui ». Les discussions de lundi porteront notamment sur les garanties de sécurité que l'Europe peut offrir à l'Ukraine et sur le rôle de l'Europe dans l'OTAN





Sécurité Européenne OTAN Russie Ukraine Relations Transatlantiques

