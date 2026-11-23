Bastien Chauvin, fondateur d'Unipros, explique comment la coopérative digitale aide 10 000 professionnels à simplifier leur gestion administrative et fiscale depuis 2019.

La coopérative digitale Unipros élargit son modèle d'accompagnement à l'ensemble des entrepreneurs, des indépendants aux grandes entreprises, tout en conservant son expertise historique dans les services à la personne. Cette stratégie de diversification vise à répondre aux besoins croissants de simplification administrative et de mutualisation des ressources pour les acteurs économiques de toutes tailles.

Lors de l'émission ILS FONT L'ACTU diffusée sur la chaîne CNEWS, Olivier Casado a accueilli Bastien Chauvin, Président et Fondateur d'Unipros. L'échange s'est concentré sur la transformation du groupe et son ambition de devenir un partenaire central pour la gestion quotidienne des professionnels. L'objectif affiché est de permettre aux chefs d'entreprise de se concentrer pleinement sur leur cœur de métier, libérés du poids des démarches administratives complexes.

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Une expertise reconnue dans les services à la personne

Historiquement spécialisée dans le secteur des services à la personne, Unipros a bâti sa réputation en facilitant l'accès au crédit d'impôt pour les particuliers employant des professionnels du secteur. Cette connaissance approfondie des réglementations spécifiques et des aides fiscales a permis à la coopérative de développer une expertise reconnue et fiable. Cette base solide constitue le fondement de sa crédibilité auprès des usagers et des professionnels de ce marché sensible.

Aujourd'hui, Fort de cette expérience acquise, l'organisation élargit significativement son offre pour s'adresser à un public plus vaste. Elle cible désormais tous les entrepreneurs, y compris les TPE, les PME et les entreprises de plus grande taille. Cette extension vise à intégrer ces nouvelles structures dans un écosystème de soutien global, au-delà du seul périmètre des services domestiques ou sociaux.

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Un modèle de mutualisation des ressources depuis 2019

Depuis 2019, Unipros s'appuie sur un modèle économique fondé sur la mutualisation des ressources et la simplification des démarches administratives pour ses adhérents. Ce système permet aux entreprises de bénéficier de services partagés qui seraient autrement prohibitifs en coût ou en temps de mise en place individuelle. La coopérative propose ainsi un accompagnement global et des solutions concrètes pour répondre aux besoins des entrepreneurs à chaque étape de leur développement.

Les services proposés couvrent un large spectre de besoins opérationnels essentiels. La liste inclut la facturation, l'assistance juridique, le recouvrement des impayés, les assurances professionnelles, la formation, la comptabilité, la conformité réglementaire et les services à la personne. Cette offre multidimensionnelle permet de centraliser la gestion administrative, réduisant ainsi la charge mentale et logistique des dirigeants.

Une structure financière transparente et sans commission

Avec un modèle reposant sur une cotisation fixe, Unipros défend une vision plus collective, transparente et accessible de l'entrepreneuriat. Cette structure financière se distingue par l'absence de commission sur le chiffre d'affaires, ce qui garantit une prévisibilité des coûts pour les entreprises adhérentes. Bastien Chauvin souligne que cette approche permet aux professionnels de gagner du temps et de se concentrer sur leur activité commerciale.

Au micro d'Olivier Casado, Bastien Chauvin revient sur la création d'Unipros et l'évolution constante de son offre vers un accompagnement global des entreprises. Il défend l'idée que la coopération permet de relever les défis du quotidien de manière plus collective. L'ambition affichée est d'aider toujours plus d'entrepreneurs à sécuriser leur activité grâce à des ressources mutualisées et un accompagnement sur mesure.

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La coopérative digital accompagne aujourd'hui 10 000 professionnels dans la gestion et le développement de leur activité. Ce chiffre témoigne de l'adhésion croissante des acteurs économiques à ce modèle alternatif. En combinant technologie et proximité, Unipros tente de prouver que la coopération peut être un levier de croissance et de sérénité pour les petites et moyennes entreprises françaises.