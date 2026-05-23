Union Tarbes-Lourdes: demi-finale face à Levallois pour un duel explosif

L'Union Tarbes-Lourdes se cathédrale dans le cadre de la demi-finale de la Basket Nationale 1M contre Levallois, l'équipe en croissance. Ils affrontent les Metropolitans toujours ambitieux et qui tentent de s'imposer contre les U'boys. Au programme : un duel plein de rythme où nul ne fera de cadeau.

L' Union Tarbes-Lourdes , dans un duel explosif contre Levallois , évoluera dans le cadre de la demi-finale de la Basket Nationale 1M dimanche après-midi. Les U'boys, pleins d'énergie en soutien aux Lous Berretes, ont remporté un match heróïque avec une victoire nette (73-65).

Les ingrédients étaient réunis : deux équipes de qualité, un enjeu élevé et un public nombreux. La victoire de l'Union a galvanisé les supporters enthousiastes. Le coach Dao craignait que la débauche d'énergie ne pénalise les joueurs, mais leur capacité à jouer à fond a été notée. L'Union vise à rentrer dans le match en ayant le même attitude qu'en semaine et à obliger Levallois à courir après le score.

Pour un résultat positif, il faudra un plaisir et un effort collectifs. Suivez le déplacement pour une rencontre très intense





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Union Tarbes-Lourdes Levallois Basket Nationale 1M Demi-Finale Duel Explosif

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