Union Hôtelière d'Avignon Salue les Initiatives de la Mairie Contre les Locations Touristiques Indisciplinées

L'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (Umih 84) d'Avignon se réjouit des dernières déclarations de la mairie visant à réguler les locations meublées de courte durée et la prolifération des boîtes à clés. Le président Patrice Mounier souligne l'importance de ces mesures après des années d'alerte sur les impacts négatifs de ces locations sur le tissu économique local et l'accessibilité au logement. L'Umih appelle à des actions concrètes, notamment le renforcement des contrôles sur les plateformes de type Airbnb et le soutien aux professionnels du tourisme.

Nous prenons acte des récentes déclarations de la mairie d' Avignon concernant la lutte contre les locations meublées de courte durée et la prolifération des boîtes à clés. (La Provence du 13 février). Il était temps, assure Patrice Mounier, président de l'Union des Métiers et des Industries de l' Hôtellerie (Umih 84). Se félicitant de voir enfin une action municipale sur ce sujet, il souligne le contraste entre l'effet communication et l'inaction dont la Ville a fait preuve depuis des années.

Depuis 2015, nous avons alerté la mairie sur les effets dévastateurs de la prolifération de ces locations sur le tissu économique local et l'offre de logements pour les habitants. Nous avons sollicité des rencontres, envoyé des courriers et même proposé des mesures concrètes pour réguler le phénomène également nuisible pour le quotidien de la cité. Nous souhaitons à être associés aux décisions futures. Et le président d'inviter la Ville à aller plus loin en mettant en place un renforcement des contrôles sur les plateformes de type Airbnb, afin d'identifier les locations non déclarées, de prendre des sanctions pour les contrevenants (avec des amendes pouvant aller jusqu'à 12 500 €), d'obliger à respecter les règles (comme le versement de la taxe de séjour) et de soutenir les professionnels du tourisme qui ont souffert de cette multiplication incontrôlée. Les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à des normes strictes, ce qui n'est pas le cas de ces locations. Faudra-t-il attendre un drame pour qu'il y ait réaction ?, s'interroge-t-il. Attentifs et mobilisés, nous souhaitons à être associés aux décisions futures. Il en va du salut de nos professions et de notre ville.





