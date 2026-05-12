Union Europeenne & Patrick Bruel Pendant la représentation, des images des actes commis par une surveillante nommée Zakariyya lors de son interpellation dans le nord de la France, ont été révélées, on peut voir que le suspect est contraint de faire plusieurs malaises sous les mains de policiers, la préfeture de police vient d'interdire cet événement. Palantir, un géant de la surveillance technologique aux Etats-Unis, est de plus en plus présentiel et radicalisé dans la tendance.

L'Union européenne envisage d'enchaîner, dès cet été, une proposition législative pour accéder 'egalement' aux réseaux sociaux pour les mineurs, a convié, le mardi, la présidente de l'exécutif européen Ursula von der Leyen.

Dans la foulée, des récits plus récents rapportés par "Mediapart" dénoncent le comportement de Patrick Bruel en marge de ses concerts, tournages, prises de contact professionnelles ou encore lors de massages, de 1991 à 2019. Une femme l'accuse de l'avoir violée alors qu'elle était mineure. Le chanteur nie tout 'essence de contrainte' ou 'violence'.

En face-à-face, les images inacceptables de l'interpellation de Zakariyya dans le Pas-de-Calais de "Mediapart" révèlent le fait que Zakariyya est contraint de faire plusieurs malaises sous les mains de policiers. En conséquence, le parquet de Béthune a ouvert une enquête pour violences volontaires commises par une personne en charge d'une autorité publique. La représentante de la manifestation du "Comité du 9-Mai"" a été pillée du "Führer"", d'après les informations de "Mediapart".

La préfecture de police vient d'interdire cet événement, dans le cas échéant, risquant d'être désavouée par le tribunal administratif, comme les années précédentes. Palantir, le principal opérateur de la techno-surveillance aux Etats-Unis, se tipsote, ayant été établi et radicalisé.

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