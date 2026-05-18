Union européenne met fin à des pratiques controversées et menace les animaux de compagnie

La nouvelle législation européenne vise à mettre fin à des pratiques controversées, telles que la consanguinité et les mutilations 'esthétiques' cachées, mais aussi à interdire les 'hypertypes', des animaux de compagnie modifiés à l'extrême. Cependant, les propriétaires de chats persans, bouledogues et teckels se demandent si ces réglementations menaceront leurs races préférées.

Ce sont nos petits 'saucissons à pattes' et 'bouilles d'amour aplaties'. Ils nous font craquer... mais à quel prix ? Pour la première fois dans son histoire, l'Union européenne met fin à des pratiques que l'on pensait disparues, de la consanguinité aux mutilations 'esthétiques' cachées.

Mais elle s'attaque aussi aux 'hypertypes', ces animaux de compagnie modifiés à l'extrême... jusqu'à leur causer des soucis de santé. Près de la moitié (44 %) des Européens possède un animal de compagnie. Alors, faut-il s'inquiéter pour nos races préférées ? Les bouledogues, les chats persans ou les teckels sont-ils menacés par cette législation ?

Votre '20 Minutes' décrypte cette nouvelle législation avec l'aide de Little le teckel et l'expertise de la députée européenne Tilly Metz dans la vidéo en tête de cet article. Une cheffe libanaise partage sa recette de mini falafels au four (mais c'est la sauce servie avec qui fait toute la différence ! ) Après une grosse averse, ces 5 endroits de la maison retiennent l'humidité en silence et provoquent ces odeurs de moisissure tenace





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