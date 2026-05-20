Union européenne met en œuvre l'accord commercial transatlantique sous pression de Trump

L'Union européenne a conclu un accord provisoire pour mettre en œuvre l'accord commercial transatlantique avec les États-Unis, en réponse à la pression de Donald Trump. Ce dernier avait menacé de porter les droits de douane sur les voitures et camions européens de 15 % à 25 %.

Ensemble, nous pouvons garantir un commerce transatlantique stable, prévisible, équilibré et mutuellement bénéfique. Sous la pression de Donald Trump , l'Union européenne a conclu un compromis provisoire pour mettre en œuvre l' accord commercial transatlantique et éviter une hausse des taxes douanières.

L'Union européenne est parvenue ce mercredi à un compromis provisoire pour mettre en œuvre l'accord commercial conclu l'an dernier avec les États-Unis, espérant clore un chapitre tumultueux des relations transatlantiques. Le Conseil et le Parlement parviennent à un accord sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux dispositions communes UE-États-Unis adoptée le 21 août 2025





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