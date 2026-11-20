Le président du Conseil européen Antonio Costa propose plus de 200 milliards d'euros d'économies et de nouvelles taxes sur les géants du numérique pour finaliser le budget de l'UE d'ici la fin de l'année.

Antonio Costa, président du Conseil européen, va proposer samedi plus de 200 milliards d'euros d'économies et une nouvelle taxe sur les géants du numérique. Cette initiative vise à conclure d'ici la fin de l'année les négociations sur le futur budget de l'UE.

Contexte des négociations budgétaires 2028

Le mois dernier, l'Irlande, qui exerce la présidence tournante de l'Union européenne, avait proposé de réduire de 140 milliards d'euros. Cette réduction représente environ 8% du projet de budget pluriannuel (2028-2034) proposé l'an dernier par la Commission européenne. Le but était alors de relancer les discussions au sein des Vingt-Sept, au point mort depuis des mois. Mais cela n'avait pas suffi à contenter les pays du Nord de l'Europe.

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Pression des pays frugaux et résistance

L'Allemagne et les Pays-Bas, surnommés les frugaux, continuent de réclamer des centaines de milliards d'euros d'économies. Ils cherchent ainsi à empêcher une hausse massive de leurs contributions financières à l'UE. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a martelé que le budget doit être soutenable pour ceux qui en paient la plus grande partie. Antonio Costa présentera samedi lors d'une conférence de presse un projet de budget révisé. Il le soumettra aux dirigeants des Vingt-Sept lors d'un sommet organisé jeudi et vendredi à Bruxelles.

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Nouvelles sources de recettes fiscales

Au menu figurent des coupes budgétaires encore plus importantes pour montrer aux frugaux qu'ils ont été entendus. Selon des sources concordantes, elles devraient dépasser les 200 milliards d'euros. Pour éviter des coupes budgétaires encore plus drastiques, Antonio Costa va proposer d'étoffer les recettes fiscales allouées à l'UE. Il envisage notamment d'instaurer une taxe sur les géants du numérique et une autre sur les cryptoactifs comme le Bitcoin.

Réactions des institutions et experts

Cette proposition va bien au-delà des 55 milliards d'euros de nouvelles recettes proposés par l'Irlande. Le Parlement européen, qui s'oppose à une réduction des moyens de l'UE, avait proposé dès l'an dernier de taxer les géants technologiques. L'eurodéputé Siegfried Muresan a souligné que ces trois nouvelles ressources pourraient rapporter entre 18 et 32 milliards d'euros. Georg Riekeles, directeur du centre de réflexion EPC, défend l'idée d'un endettement commun des 27 pour financer des investissements.