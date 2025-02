Unilever Scind son activité de Crèmes Glacées

Unilever, le géant britannique des produits de grande consommation, a annoncé la scission de son activité de crèmes glacées, qui comprend les marques Ben&Jerry's et Magnum. Cette activité sera cotée à Amsterdam, Londres et New York.

Le géant britannique des produits de grande consommation Unilever a annoncé jeudi la scission de son activité de crèmes glacées , qui comprend les marques emblématiques Ben&Jerry's et Magnum . Cette décision, prise suite à un examen approfondi par le conseil d'administration, s'inscrit dans le plan de restructuration du groupe visant à réduire les coûts et à regagner la confiance des investisseurs après des années de difficultés.

Le directeur général, Hein Schumacher, avait déjà signalé son intention de se séparer de ce secteur en mars 2024. \L'activité de crèmes glacées sera cotée à Amsterdam, Londres et New York, les mêmes bourses où est déjà cotée l'action d'Unilever. La nouvelle entité sera basée aux Pays-Bas et continuera d'avoir son siège à Amsterdam. Jean- Francois van Boxmeer sera nommé président de cette nouvelle société. Le processus de séparation devrait être finalisé d'ici fin 2025. \L'annonce de l'opération a entraîné une baisse de plus de 5% de l'action Unilever à la Bourse de Londres. Certains analystes avaient suggéré d'autres options, telles qu'une vente pure, un partenariat ou une cotation conjointe aux États-Unis et au Royaume-Uni, afin de minimiser les risques liés au « flow-back », c'est-à-dire la revente d'actions étrangères à des investisseurs résidant dans le pays d'origine. Les perspectives du groupe, qui a également publié ses résultats 2024 et annoncé un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros, n'ont pas satisfait les investisseurs. Unilever prévoit un début d'exercice fiscal plus lent en raison de la faible croissance du marché à court terme, mais s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires sous-jacent dans sa fourchette pluriannuelle de 3% à 5% pour l'ensemble de 2025. Le groupe a enregistré une croissance sous-jacente de 4% de son chiffre d'affaires annuel, contre une prévision de 4,1% selon un consensus de marché. Hein Schumacher a déclaré que le vaste programme de productivité lancé en mars était mis en œuvre à un rythme soutenu et que le groupe était en avance sur ses prévisions.





LaTribune

Unilever Crèmes Glacées Scission Cotation Investisseurs Ben&Jerry's Magnum Amsterdam Londres New York

