UniCredit menace de retirer son offre de rachat de Banco BPM si Anima est acquise

UniCredit a averti les actionnaires de Banco BPM qu'elle pourrait retirer son offre de rachat s'ils approuvent l'offre améliorée de Banco BPM pour le gestionnaire d'actifs Anima Holding.

UniCredit a rappelé lundi aux actionnaires de Banco BPM que sa proposition de rachat pourrait être retirée s'ils approuvent l'offre améliorée de Banco BPM pour le gestionnaire d'actifs Anima Holding . La semaine dernière, Banco BPM a annoncé l'augmentation du prix de son offre de rachat pour Anima Holding , une opération dont la banque a besoin pour atteindre ses objectifs de bénéfices et de distribution. Cette proposition a été rendue plus complexe par l'intérêt d'UniCredit pour Banco BPM.

\Lors du lancement de son offre de rachat sur Banco BPM en novembre, peu de temps après l'offre de BPM sur Anima, UniCredit avait déclaré que sa proposition dépendait du maintien des termes de l'offre de BPM sur Anima. UniCredit, la deuxième plus grande banque italienne en termes de capitalisation boursière, a déclaré n'avoir pris aucune décision, mais a souhaité s'assurer que les actionnaires de Banco BPM étaient pleinement conscients des risques et des incertitudes liés aux propositions qui leur étaient faites et des conséquences possibles de leurs décisions. \Banco BPM n'a pas fait de commentaires immédiats. Les actionnaires de Banco BPM voteront le 28 février sur la proposition de BPM d'aligner le prix de l'offre sur le prix du marché. La banque demandera également aux actionnaires de lui autoriser une potentielle poursuite de l'offre avant de savoir si la Banque centrale européenne l'autorise à utiliser des règles de capital plus avantageuses. Le prix de l'action d'Anima étant supérieur à l'offre de Banco BPM, l'échec du rachat est presque certain sans l'augmentation proposée par BPM. Si Banco BPM parvient à obtenir l'approbation des actionnaires pour augmenter le prix de l'offre, deux grands investisseurs d'Anima, Poste Italiane et le fonds d'investissement privé FSI, ont déjà déclaré qu'ils céderaient leur participation à BPM.





Unicredit Banco BPM Anima Holding Rachat Offre Actionnaires

