Réagissant à l'actualité de la Coupe du monde 2026, une influenceuse et voyante brésilienne suivie par des millions de personnes annonce une invasion d'extraterrestes avec deux vaisseaux au cours du match opposant le Brésil à l'Écosse le 24 juin à Miami. Elle décrit des scènes de panique et l'enlèvement de joueurs, suscitant l'étonnement et la moquerie face à cette prédiction fantaisiste qui contraste avec les autres enjeux sportifs et humains du tournoi.

Le Brésil , quintuple champion du monde, affronte l' Écosse le 24 juin à Miami dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Alors que la star Neymar est incertaine pour la phase de groupes, une voyante brésil ienne, VoBahiana, qui revendique plus de 23 millions de followers sur les réseaux sociaux, a fait une prédiction alarmante.

Elle affirme avoir rêvé d'une invasion extraterrestre sur le terrain pendant le match, avec deux vaisseaux, dont un vaisseau-mère, qui emporteraient des joueurs. Elle décrit des scènes de panique, des gens qui crient et courent dans tous les sens, et estime que ce jour resterait marqué dans l'histoire du Brésil et du monde.

Cette annonce intervient dans un contexte déjà chargé pour la sélection brésilienne, qui fait face à des interrogations sur la condition physique de ses cadres et à la mort récente de l'ancien champion du monde Brito, décédé d'une pneumonie le jour du début de la compétition. En parallèle, d'autres actualités anecdotiques ou plus sérieuses entourent le tournoi, comme les prix élevés des concessions dans les stades américains, les conditions climatiques éprouvantes pour certaines équipes, des polémiques impliquant des joueurs, ou encore des anecdotes comme la valise perdue d'un joueur argentin ou le défilé de mode humoristique de Kylian Mbappé.

Cependant, la prédiction de la voyante, reposant sur des affirmations paranormales, se démarque par son caractère extraordinaire et absurde, reléguant les autres sujets au second plan dans le traitement médiatique de cetteaffaire





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