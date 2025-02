Une Voiture Se Coinç dans les Escaliers de la Station de Métro Chaussée d'Antin-La Fayette

Cette semaine, un automobiliste a confondu l'entrée de la station Chaussée d'Antin-La Fayette avec celle d'un parking à Paris, entraînant un incident où sa voiture s'est encastrée dans les escaliers. Heureusement, personne n'a été blessé et le trafic a continué normalement. Cette situation rappelle des incidents similaires qui ont eu lieu dans cette même bouche de métro en 2012 et 2018.

Ce samedi 8 février, une voiture s'est encastrée dans les escaliers de la bouche de métro Chaussée d’Antin-La Fayette, située dans le 10e arrondissement de Paris. BFMTV.com a confirmé l'information auprès de la RATP, qui a indiqué qu'un automobiliste avait confondu l'entrée de la station avec une entrée de parking. Heureusement, cet incident n'a fait ni blessé ni dégât matériel. La police est intervenue sur place et la voiture a été dégagée et emmenée par une dépanneuse.

La RATP a assuré que le trafic sur les lignes 9 et 7 n'a pas été impacté par cet événement.Ce n'est pas la première fois qu'un véhicule se retrouve coincé dans cette bouche de métro. En septembre 2018, un conducteur avait déjà confondu l'entrée d'un parking et celle de la station Chaussée d’Antin-La Fayette. Une situation semblable s'était produite en 2012, où un autre véhicule avait été retrouvé coincé dans les escaliers de cette même bouche de métro.





