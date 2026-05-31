Une voiture en flammes et des blessés après la victoire du PSG à Paris

Une voiture en flammes a été signalée sur la place du Trocadéro à Paris après la victoire du PSG en Ligue des champions. Un adolescent de 17 ans est dans le coma après avoir été très gravement blessé par quatre personnes à Paris.

Une voiture en flammes sur la place du Trocadéro à Paris après la victoire du PSG , ce samedi 30 mai 2026 à Paris . Un adolescent de 17 ans est dans le coma après avoir été très gravement blessé par quatre personnes à Paris , dans la nuit de samedi à dimanche, selon le parquet.

Un jeune homme a été grièvement blessé dans le 16e arrondissement de Paris dans la nuit de samedi 30 à dimanche 31 mai, en marge des rassemblements à Paris. Les passants ont signalé une tentative d'homicide volontaire par quatre individus armés notamment d'un couteau sur la voie publique, sur cet adolescent de 17 ans qui, selon eux, aurait commis un vol, d'après le ministère public.

Les policiers, appelés vers 4 heures dimanche, ont constaté la présence d'un jeune homme présentant deux plaies à l'œil et saignant abondamment au niveau de la bouche, a expliqué le parquet. Les sapeurs-pompiers ont tenté de le réanimer. Son pronostic vital est engagé, il est tombé dans le coma et a été transporté dans un hôpital parisien, a-t-il précisé. Les mis en cause ont pris la fuite, selon le ministère public.

Dans la nuit, après avoir heurté avec sa moto de cross des blocs de béton installés sur une bretelle de sortie du périphérique parisien, a aussi indiqué le parquet. Après le sacre du PSG, vainqueur pour la deuxième année consécutive de la Ligue des champions, la soirée de samedi a été émaillée en France mais particulièrement à Paris.

Laurent Nuñez a annoncé dimanche que 780 personnes avaient été interpellées en France lors des festivités consécutives à la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions, en hausse de 32% par rapport à l'an dernier, lors d'un point de presse. En 2025, après la première victoire du club parisien en Ligue des champions, 592 personnes avaient été interpellées, dont 491 à Paris.

Le ministre de l'Intérieur a précisé que les 780 interpellations avaient donné lieu à 457 gardes à vue. Des débordements et violences ont été constatés au total dans 71 communes, a ajouté le ministre





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