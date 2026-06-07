La température extérieure dépasse les 30 °C, une vague de chaleur inédite pour un mois de mai en France. L'équipe de rédaction de l'immeuble Kalifornia est en pleine formation, essayant de se préparer à l'impact du changement climatique.

27 mai 2026. Le soleil cogne contre les vitres de la salle de réunion climatisée. Comme s'il voulait lui-même se réfugier pour échapper à la soudaine fournaise printanière.

La température extérieure dépasse les 30 °C. Une vague de chaleur inédite pour un mois de mai en France. L'immeuble Kalifornia, qui abrite la rédaction en banlieue parisienne, n'a jamais aussi bien porté son nom. Et, hasard du calendrier : aujourd'hui est un jour de formation… aux enjeux climatiques !

Assommée par la touffeur de mes dernières nuits d'insomnie, échauffée par mes réactions allergiques qui prolifèrent dans mon coin de forêt - favorisées par les fortes chaleurs, elles se sont amassées en grappes poudrées et duveteuses au tronc des chênes -, me voilà dans de parfaites dispositions de réceptivité aux messages de sensibilisation. La météo exceptionnelle de ces derniers jours a rendu l'air irrespirable.

Les orages de la veille ont laissé derrière eux un ciel bleu et un air sec, mais les températures ont bondi à nouveau. L'équipe de rédaction est désormais en pleine formation, essayant de se préparer à l'impact du changement climatique. Le responsable de la formation a déclaré que l'objectif était de sensibiliser les employés aux enjeux climatiques et à la nécessité de réduire notre empreinte carbone.

Les participants ont été invités à partager leurs expériences personnelles et à discuter des solutions possibles. L'objectif est de créer un réseau de personnes sensibilisées et prêtes à agir. La formation a également abordé les conséquences du changement climatique, notamment les impacts sur la santé humaine et l'environnement. Les participants ont été encouragés à réfléchir à leurs propres comportements et à les adapter pour réduire leur impact sur l'environnement.

La formation a également abordé les solutions possibles pour réduire notre empreinte carbone, telles que l'utilisation de modes de transport durables, la réduction de la consommation d'énergie et la mise en place de pratiques de consommation responsable





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