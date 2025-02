Une troisième victime mortelle dans les Alpes du Nord en trois semaines

Une avalanche tragique dans le massif de Belledonne en Isère a coûté la vie à une jeune femme de 30 ans samedi. Deux hommes de son groupe ont été gravement blessés. Ce décès porte à neuf le nombre de victimes dans les Alpes du Nord en quelques semaines.

Samedi, une jeune femme de 30 ans a perdu la vie dans une avalanche survenue dans le massif de Belledonne en Isère . Deux hommes qui l'accompagnaient ont été gravement blessés. L'avalanche s'est déclenchée peu avant midi sur la commune d'Arvillard, touchant un groupe de trois randonneurs français à ski qui effectuaient l'ascension des Grands Moulins (2 495 mètres d'altitude). C'est un autre groupe de randonneurs, situé à proximité, qui a donné l'alerte.

Deux CRS et un médecin ont été dépêchés sur place en hélicoptère, avec le soutien des pompiers des Pays de Savoie. Les deux blessés, dont l'âge et la nature des blessures n'ont pas été précisés, ont été transportés à l'hôpital de Grenoble et de Chambéry respectivement. Le risque d'avalanche était de 3 sur 5 dans la région. Ce décès, survenu neuf mois après un précédent décès similaire, porte à neuf le nombre de personnes décédées dans des avalanches dans les Alpes du Nord au cours des trois dernières semaines. Le dernier accident mortel avait eu lieu la nuit du 4 au 5 février, lorsque un guide de haute montagne de 60 ans avait été retrouvé mort enseveli sous une avalanche hors piste, en vallée de Chamonix (Haute-Savoie).





