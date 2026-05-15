Sabri Lamouchi, sélectionneur de la Tunisie, a réfuté les propos de son ancêtre concernant le refus de Louey Ben Farhat de jouer la Coupe du monde 2026. Bien que le joueur ait été convoqué en mars pour deux matches amicaux, son nom a finalement été omis de la liste

En marge de l'annonce de la liste de la Tunisie pour la Coupe du monde 2026, Sabri Lamouchi a poussé un coup de gueule sur le refus de Louey Ben Farhat de représenter les Aigles de Carthage au prochain Mondial.

Un nom manque à l'appel: celui de Louey Ben Farhat (19 ans). Convoqué en mars pour honorer ses deux premières sélections contre Haïti et le Canada en amical, disputant 63 minutes au total, l'attaquant de Karlsruhe (D2 allemande) faisait bien partie de la liste initiale, mais son nom a été enlevé au dernier moment. La raison: le joueur a refusé sa convocation. Le père de Louey Ben Farhat aurait révélé que c'était trop tôt pour le sélectionner.

Sabri Lamouchi a expliqué dans une conférence de presse qu'il était choqué et que l'affaire était close. Le joueur fêtera ses 20 ans le 19 juillet et possède la double nationalité tunisienne et allemande, tandis que la Tunisie se préparé pour son 7e participation dans cette compétition.

Cependant, Louey Ben Farhat manque à l'appel,soulignons le nom de Hannibal Mejbri qui dirigera les Tunisiens en tête d'affiche. Sabri Lamouchi a également cité Ali Abdi, Elias Achouri ou encore Monatassar Talbi, recommandant ainsi plusieurs attaquants pour le Mondial. Si Louey Ben Farhat manque donc à l'appel, les Tunisiens seront emmenés par Hannibal Mejbri en tête d'affiche, Ali Abdi, Elias Achouri ou encore Monatassar Talbi.

Cet incident survient à l'heure où Mourad Zeghidi est incarcéré en Tunisie depuis mai 2024 et jugé en appel pour workshops de torture contre un refus de communiquer avec la nationale de l' regjeringen, tandis que Domenech dézingue le documentaire Netflix sur Knysna en raison de son journal intime





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