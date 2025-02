Une Suédoise Condamnée à 12 Ans de Prison pour Génocide et Esclavage de Yazidis en Syrie

Un tribunal de Stockholm a condamné une Suédoise à 12 ans de prison pour son rôle dans le génocide et l'esclavage des Yazidis commis par l'État islamique (EI) en Syrie en 2015.

Une Suédoise de 52 ans a été condamnée mardi par un tribunal de Stockholm à 12 ans de prison pour génocide, réduction en esclavage et crimes contre l'humanité. Les accusations portent sur son implication dans le maintien d'un groupe de femmes et d'enfants yazidis en esclavage pendant cinq mois en 2015 à Raqqa en Syrie. Le tribunal a déterminé que l'accusée a participé à un système d'asservissement mis en place par l'État islamique (EI) visant à perpétrer le génocide des Yazidis.

Elle a été reconnue coupable de « génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre graves », son action s’inscrivant dans le cadre d’attaques menées par le groupe djihadiste État islamique (EI) à l’encontre de la minorité yazidie, a estimé le tribunal dans un communiqué. Neuf personnes, trois femmes et six enfants, poursuivaient l’accusée en justice dans le cadre de cette première enquête menée en Suède pour des crimes commis par l’EI contre la minorité kurdophone des Yazidis. \Le tribunal a déclaré que l'accusée « les a maintenus en captivité et les a traités comme sa propriété et ses esclaves pendant près de cinq mois » à Raqqa en Syrie. Ils étaient privés de liberté de déplacement, interdits de pratiquer leur religion, ils devaient prendre en charge des tâches ménagères et certains ont été photographiés en vue d’être transférés à d’autres membres de l’EI. « Étant donné qu’elle a participé au transfert des parties lésées, elle est également responsable d’avoir permis la poursuite de leur emprisonnement et de leur mise en esclavage », a estimé le tribunal. Il a également souligné « que le système global d’asservissement » était l’un des « éléments cruciaux » mis en œuvre par l’EI dans « la perpétration du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre flagrants dont la population yazidie a été victime ». Aussi, estiment les juges, « la femme partageait l’intention de l’EI de détruire un groupe religieux ». \Lina Ishaq est déjà en détention, condamnée en 2022 pour avoir permis le recrutement de son fils de 12 ans comme enfant soldat par le groupe djihadiste. Environ 300 Suédois ou résidents suédois, dont un quart de femmes, ont rejoint l’EI en Syrie et en Irak, principalement en 2013 et 2014, selon le service de renseignement suédois Säpo





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

GÉNOCIDE CRIMES CONTRE L'humanite CRIMES DE GUERRE SYRIE ETAIS-Islamiques YAZIDIS ESCLAVAGE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Suède : le meurtre du profanateur de Coran est « une atteinte à la démocratie suédoise »Le meurtre présumé de Salwan Monika, le profanateur du Coran qui avait déclenché la colère dans les pays musulmans en 2023, suscite l’indignation en Suède.

Lire la suite »

Une tragédie à Soumy, l'aide suédoise et l'inquiétude de la LettonieLe bilan s'est alourdi ce jeudi à Soumy suite à une attaque de drones russes. La Suède a annoncé un soutien financier important à l'Ukraine tandis que la Lettonie renforce sa défense face à la menace russe.

Lire la suite »

Charente-Maritime : la publicité faite à une hypnothérapeute par une mairie déclenche une controverseUn psychologue psychothérapeute reproche à la Ville de Bourcefranc-le-Chapus d’avoir permis l’installation dans un cabinet médical d’une pratiquante de médecine non conventionnelle qu’il considère comme une « pseudo-thérapeute ».

Lire la suite »

Maine-et-Loire: une adolescente de 12 ans meurt d'une grippe suivie d'une pneumonieÀ Saumur, dans le Maine-et-Loire, une adolescente de 12 ans a succombé à la maladie, comme l'a indiqué la procureure de la république, Alexandra Verron. Elle est morte 'd'une pneumonie consécutive à un état grippal', dimanche 26 janvier.

Lire la suite »

Une adolescente de 12 ans meurt d’une grippe suivie d’une pneumonieUne adolescente de 12 ans est morte, dimanche 26 janvier, à Saumur (Maine-et-Loire) des suites d’une pneumonie consécutive d’un état grippal. Elle avait consulté un médecin quelques jours plus tôt.

Lire la suite »

Fusil d'une bombe artisanale dans une boîte aux lettres à Gourin, une victime grièvement blesséeMercredi soir, un homme a été sérieusement blessé par une bombe artisanale placée dans sa boîte aux lettres à Gourin, dans le Morbihan. La victime, un homme de 47 ans, a été transportée au CHU de Brest en état d'arrêt cardio-respiratoire. Le maire de Gourin a confirmé l'incident et l'absence de revendications ou d'inscriptions sur les lieux. Les gendarmes enquêtent sur cette affaire.

Lire la suite »