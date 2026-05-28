Une soirée d'hommage à Béatrice Uria-Monzon avant le festival Éclats de Voix 2026

La 29e édition du festival Éclats de Voix sera précédée par une soirée d'hommage à Béatrice Uria-Monzon, marraine historique de l'événement, décédée en juillet dernier.

Une soirée d'hommage à Béatrice Uria-Monzon aura lieu ce samedi 30 mai à Auch, en prélude du festival Éclats de Voix 2026. La 29e édition du festival Éclats de Voix sera précédée par une soirée d'hommage, ce samedi 30 mai, pour Béatrice Uria-Monzon , marraine historique de l'événement, décédée en juillet dernier.

L'Opéra 'RUSALKA' d'Antonín Dvořák, dans lequel elle interprétait la Princesse étrangère en 2022, sera diffusé à Ciné 32 à 20 h. Cette édition du festival Éclats de Voix sera la première édition sans sa marraine historique depuis 1998. Le président du festival gersois a décidé de rendre hommage à Béatrice Uria-Monzon, lors d'une soirée spéciale précédant les concerts.

Une projection de l'Opéra 'RUSALKA' d'Antonín Dvořák, dans lequel elle interprétait la Princesse étrangère en 2022, est programmée à Ciné 32, le 30 mai à 20 h. Christophe Ghristi, le directeur artistique de l'Opéra national du Capitole de Toulouse, présentera la soirée.

'J'ai connu Béatrice dans l'exercice de mes fonctions, c'était une très grande chanteuse. Je l'ai invitée à jouer à plusieurs reprises au Capitole, notamment ce rôle de la Princesse étrangère', déclare-t-il. L'Opéra 'RUSALKA' qui sera diffusé ce samedi est un conte fantastique qui a été mis en musique par Dvořák au tout début du XXe siècle. Cette production débuta sa saison en octobre 2022 à l'Opéra du Capitole.

'Béatrice avait le rôle de la Princesse étrangère, qui est un rôle de méchante, qu'elle faisait avec beaucoup de conviction et de talent. ' Un des grands rôles parmi tant d'autres qu'elle avait à cœur de faire : 'Béatrice avait beaucoup aimé ce rôle. Le metteur en scène, Stefano Poda, lui avait fait un costume incroyable, très sensuel.

' Béatrice était l'une des grandes chanteuses lyriques françaises, elle était connue pour son interprétation de Carmen à travers de nombreux opéras du monde entier : l'Opéra Bastille de Paris, le Teatro Colón à Buenos Aires, le Metropolitan Opera de New York ou encore le Teatro Massimo de Palerme. Swing, chant et créations originales… La 29e édition du festival Éclats de voix promet un voyage musical éclectique et vibrant Dans le Gers, elle était également connue pour son rôle de marraine du festival de chant Éclats de Voix depuis 1998.

Cette occasion est une belle façon de la remercier et de lui rendre hommage pour son soutien pendant ses 27 longues années. Le Gers, c'est un endroit qu'on aime parce qu'il y a des bonnes choses : Yves Duteil en concert à Auch le 9 jui





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